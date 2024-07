Due anni e mezzo non sono bastati al Comune: "Che fine ha fatto la strada per Pietro Mennea?"

Pietro Mennea ci mise 19 secondi e 72 centesimi per entrare nella leggenda dello sport, il Comune di Palermo invece in oltre due anni non è ancora riuscito a completare la pratica per intitolargli una strada. L'area vicina allo Stadio delle Palme attende ancora la targa che fissi per sempre nella mappa toponomastica della città il nome del campione di atletica. La decisione di dedicare un luogo alla Freccia del Sud, che tuttora detiene il record europeo dei 200 metri ottenuto nel 1979 a Città del Messico, era stata presa nel febbraio 2022 e contenuta in una determina firmata dall'allora sindaco Leoluca Orlando. Da allora non si è mosso nulla o quasi.

"Che fine ha fatto la strada da intitolare a Pietro Mennea?", chiede Mario Pintagro, giornalista e promotore dell'istanza all'ufficio Toponomastica del Comune per l'omaggio allo sprinter di Barletta. Era il 2021 quando Pintagro propose di dedicare una via a Mennea, motivando la richiesta col fatto che l'atleta, morto nel 2013, campione olimpico a Mosca 1980, più volte fu protagonista allo Stadio delle Palme, in occasione di meeting internazionali. Lo stesso, tra l'altro, una volta terminata la carriera, era stato assessore allo Sport del Comune di Palermo negli anni Novanta e tra i principali artefici delle Universiadi del 1997 disputatesi nel capoluogo.

La richiesta di Pintagro dopo aver ricevuto parere favorevole della commissione Toponomastica, della Soprintendenza ai beni culturali e della Prefettura è rimasta al momento esaudita soltanto a metà. "Dopo la determina del sindaco - spiega Pintagro - dal Comune mi fecero sapere, che per problemi di approvazione di bilancio, non potevano essere acquistate le targhe. Allora a marzo 2022 scrissi alla Damir che mi rispose immediatamente offrendomi gratuitamente le tabelle. Poi però non ho più saputo nulla dall'amministrazione. Eppure avevo anche proposto di organizzare una cerimonia per l'intitolazione in occasione dei campionati italiani di società di atletica leggera in programma per giugno 2023". Nel frattempo è passato un altro anno e largo Pietro Mennea al momento è rimasto soltanto un pezzo di carta.

Dall'ufficio toponomastica del Comune parlano di "un piccolo equivoco sulle targhe" che ha arrestato il completamento della pratica. Pintagro così, adesso, si è rimesso in moto per portare a termine il lavoro. Non spetterebbe a un privato cittadino, ma continuare ad andare così lenti, se si parla di Mennea, prolungherebbe il paradosso.