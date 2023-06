VIDEO | Gibilrossa, strada chiusa da 19 mesi: "E ora c'è una discarica vicino all'obelisco della strage di Ciaculli"

Servono due interventi per riaprire la Sp37 ostruita a causa di una frana dal novembre 2021, ma mancano le coperture finanziarie per i progetti. Nel frattempo il tratto prima della galleria, in territorio del Comune di Palermo, si è riempito di rifiuti di ogni genere. Il sindaco di Belmonte Mezzagno fa appello a Lagalla: "Fra pochi giorni cade il sessantesimo anniversario dell'attentato, ma non si può fare una cerimonia in un letamaio"

Chiusa per una frana da inizio novembre del 2021, diciannove mesi non sono bastati per trovare i fondi e avviare i due progetti che servono a ripristinare la Sp37, strada provinciale che collega Palermo a Belmonte Mezzagno. Nel frattempo, però, il tratto che ricade sul territorio del capoluogo siciliano è stato trasformato in una discarica. Una distesa di rifiuti di ogni genere che ha invaso anche l'area che si trova davanti all'obelisco che ricorda le vittime della strage mafiosa di Ciaculli, in cui il 30 giugno 1963 morirono il tenente dei carabinieri Mario Malausa, il maresciallo di polizia Silvio Corrao, il maresciallo dei carabinieri Calogero Vaccaro, gli appuntati Eugenio Altomare e Marino Fardelli, il maresciallo dell'Esercito Pasquale Nuccio e il soldato Giorgio Ciacci.

Così il sindaco di Belmonte Mezzagno, Maurizio Milone, lancia un appello al collega Roberto Lagalla e con una nota chiede la bonifica della strada: "Fra pochi giorni cadrà il sessantesimo anniversario dell'attentato e non è ammissibile organizzare una commemorazione in un letamaio", afferma Milone.

In effetti, come dimostra anche il video inviato a PalermoToday da Vincenzo Buonadonna, che abita proprio dalle parti di Gibilrossa, c'è di tutto sull'asfalto, nel pezzo che conduce alla galleria paramassi, prima che si arrivi al tratto ormai sbarrato da più di un anno e mezzo. "Oltre al disagio di dover percorrere strade alternative più lunghe e pericolose - dice Buonadonna - dobbiamo sopportare anche questo scempio".

Da Belmonte Mezzagno, per arrivare a Palermo, con la Sp37 chiusa, bisogna allungare verso Misilmeri e poi scegliere se proseguire attraverso Portella di Mare e Villabate o dalla Palermo-Agrigento. E se per l'intervento di pulizia non dovrebbero esserci problemi, rimane un miraggio la riapertura della Sp37. Sono due i progetti in ballo. Uno riguarda i lavori di consolidamento del costone roccioso e l'altro la messa in sicurezza della galleria paramassi.

"Per il primo intervento, da circa 6,8 milioni di euro - spiega il sindaco Milone - attendiamo l'anticipazione dei fondi strutturali europei 2021-2027, come concordato col commissario straordinario per il rischio idrogeologico della Regione Maurizio Croce. Se lo stanziamento arrivasse entro il 30 giugno, potremmo andare a gara d'appalto a settembre. Per gli altri lavori, che riguardano la galleria, la Città metropolitana non ha coperture finanziarie e si sta cercando di coinvolgere il ministro per il Sud Raffaele Fitto. In merito a quest'altro intervento ho anche ricevuto una chiamata dallo staff tecnico dell'assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò. Ma ad oggi c'è - conclude Milone - che nessuna delle due opere è stata finanziata".

Così Milone, oltre a chiedere la rimozione dei rifiuti, sollecita Lagalla anche sul fronte degli interventi da realizzare: "Non sfugga all’attenzione del sindaco metropolitano - scrive Milone - che ad oggi, i due progetti sono privi di copertura finanziaria e che i cittadini belmontesi e i residenti di Gibilrossa aspettano trepidanti".