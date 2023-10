Strada per Belmonte chiusa da quasi 2 anni, spiraglio per la riapertura: ma c'è già chi ignora il divieto e passa

Il primo novembre saranno due anni che è chiusa a causa di una frana sulla galleria di Gibilrossa, ma adesso s'intravede uno spiraglio per la Sp37, la strada provinciale che collega Ciaculli a Belmonte Mezzagno. E’ quanto ha fatto sapere l'assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, durante una seduta all'Ars nei giorni scorsi. "In via preliminare abbiamo disposto un'ispezione da parte del dipartimento tecnico con il genio civile di Palermo per verificare se, nelle more dei vari iter di progettazione e realizzazione delle opere necessarie, sia possibile, attraverso una serie di interventi urgenti, la riapertura anche parziale o al traffico alternato dalla Sp37", ha detto Aricò, rispondendo alle interrogazioni presentate dai deputati Vincenzo Figuccia e Ismaele La Vardera.

"Sono andato io personalmente qualche settimana fa a fare un sopralluogo e come può succedere in altre parti della Sicilia potremmo senza aspettare l'iter di finanziamento di questi due progetti per un importo di oltre 10 milioni di euro, gli uffici stanno valutando se, con molte meno risorse, potremmo provvisoriamente riaprire il traffico, anche a senso di marcia alternato", ha aggiunto Aricò. A dire il vero, in maniera del tutto illecita, al momento c’è chi mettendo a repentaglio la propria incolumità, già passa dal tratto di strada ostruito dato che, come segnalato a PalermoToday, i blocchi di cemento che impedivano il transito di veicoli sono stati spostati.

Maurizio Milone, sindaco di Belmonte Mezzagno, che da mesi lancia appelli a nome di tutta la comunità per trovare una soluzione, accoglie con cautela l'annuncio di Aricò sulla possibile riapertura parziale della strada. "Se si riuscirà a garantire la sicurezza - dice Milone - sarà certamente un modo per alleviare le sofferenze dei nostri cittadini. Ogni mattina da Belmonte si muovono verso il capoluogo e altri centri vicini almeno seimila persone fra studenti e lavoratori". Pendolari che ormai da 23 mesi sono costretti a un lungo giro. Per ovviare alla chiusura della Sp37, occorre infatti allungare verso Misilmeri e poi scegliere se proseguire attraverso Portella di Mare e Villabate o dalla Palermo-Agrigento. Senza considerare che anche le alternative come la Sp126 non sono completamente percorribili e che il tratto chiuso è ormai diventato una zona franca dove vengono abbandonati rifiuti di ogni tipo e perfino auto rubate.

La Città metropolitana ha già predisposto due progetti dopo la frana del novembre 2021: uno per la messa in sicurezza del costone roccioso e il rifacimento del manto stradale per un importo di 6,8 milioni; l'altro per la ricostruzione della galleria paramassi per quasi 3,6 milioni. "Il primo progetto è stato inviato al commissario per il dissesto idrogeologico Maurizio Croce che sta aspettando l'anticipazione dei fondi strutturali europei. Per il secondo progetto che prevede l'abbattimento di 4 campate e il rifacimento della galleria invece dovrebbe intervenire la Regione perché la Città metropolitana non ha fondi", spiega il sindaco Milone.

Fatto sta che nessuno dei due interventi ha al momento una copertura finanziaria. Da qui la soluzione temporanea prospettata da Aricò anche in seguito alle difficoltà riscontrate in questi mesi nel reperire le risorse necessarie a bandire le gare che servirebbero a riaprire la strada.