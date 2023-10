I soldi per il consolidamento del costone roccioso sono stati trovati, adesso c'è da reperire quelli per la messa in sicurezza della galleria di Gibilrossa. Nel frattempo si attendono sempre le verifiche del Genio civile per capire se la strada può essere parzialmente riaperta. A due anni dalla chiusura per frana, avvenuta all'inizio di novembre del 2021, qualcosa si muove per il ripristino della Sp37 che collega Ciaculli a Belmonte Mezzagno. Anche se la riapertura resta lontana, a meno che non venga attuata la soluzione tampone prospettata all'Ars di recente dall'assessore alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò.

Di certo c'è che la Regione finanzierà il progetto da 6,8 milioni di euro consolidamento del costone roccioso a monte della galleria paramassi sulla Strada provinciale 37 che collega Belmonte Mezzagno con Palermo e con esso anche la messa in sicurezza del versante nord di Monte Pellegrino, nell’area Vergine Maria-Addaura del capoluogo. I due interventi sono inseriti nel Piano di rimodulazione della spesa relativa alla mitigazione del rischio idrogeologico, approvato dalla giunta regionale. In totale sono previste 24 opere e le risorse disponibili ammontano a oltre 61 milioni di euro. Gli interventi, oltre quelli sulla Sp 37 e su Monte Pellegrino, riguardano nel Palermitano anche Misilmeri, Isnello, Valledolmo, Polizzi Generosa, Caccamo.

"L’opera di ricognizione avviata dalla Struttura commissariale e la costante interlocuzione con il dipartimento Programmazione – commenta il presidente della Regione Renato Schifani – hanno reso possibile una proficua razionalizzazione della spesa che consentirà la messa in sicurezza di intere porzioni di territorio e, quindi, la salvaguardia della pubblica incolumità. In alcuni casi si tratta di interventi strategici per la circolazione e i collegamenti nel territorio, attesi da anni dai cittadini".

Il sindaco della Città metropolitana Roberto Lagalla accoglie "con grande apprezzamento la delibera della Giunta regionale di finanziare il consolidamento del costone roccioso sulla Strada provinciale 37. Ringrazio la Presidenza della Regione Siciliana e il commissario del Dissesto idrogeologico Maurizio Croce e anche la Città metropolitana è pronta a fare la sua parte, dopo aver portato avanti i progetti per la riapertura di un’arteria stradale chiusa da quasi due anni".

Nel frattempo, la provinciale si è trasformata in una discarica dove vengono abbandonate e date alle fiamme anche auto, come più volte segnalato non solo dal sindaco di Belmonte Maurizio Milone ma anche dal Comitato residenti di Gibilrossa. In più di recente le barriere sistemate per ostruire il transito dei veicoli sono stati ostruiti e c'è chi passa violando il codice stradale e mettendo a repentaglio la propria incolumità.

Lagalla ha impartito le necessarie disposizioni agli uffici al fine di valutare la possibilità di provvedere alla copertura finanziaria del complesso degli interventi necessari alla riapertura della Sp 37 con risorse proprie dell'ente. La Città metropolitana dispone infatti anche del progetto corredato di tutti i visti e pareri necessari relativo ai lavori di ripresa messa in sicurezza della galleria artificiale danneggiata dalla caduta massi, dell’importo di quasi 3,6 milioni. L'ente metropolitano, dunque, procederà con il proporre l’applicazione di quote di avanzo di amministrazione per la copertura di questo intervento contestualmente alla prossima variazione di bilancio che dovrà essere approvata dall'Assemblea dei sindaci entro il 30 novembre 2023.

Dopo l’approvazione della manovra di bilancio e l’espletamento delle procedure di gara, sarà possibile realizzare i lavori la cui durata prevista è pari a 12 mesi per il consolidamento del costone roccioso e sei mesi per il ripristino della galleria. "Procederemo con la variazione di bilancio e confido nella piena condivisione dei colleghi sindaci del Palermitano che dovranno approvare questa variazione, perché è di tutta evidenza l’importanza strategica di ripristinare quanto prima la Sp 37 che permette di collegare diversi Comuni della provincia", conclude Lagalla.

Così invece il sindaco su Monte Pellegrino: "Ringrazio la presidenza della Regione Siciliana e il commissario al Dissesto idrogeologico Croce per il piano di rimodulazione approvato in Giunta regionale che garantirà le maggiori somme necessarie per portare avanti i 4 lotti del progetto per gli interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino, in corrispondenza delle aree urbane di Vergine Maria e Arenella. Finanziamenti che si andranno ad aggiungere agli oltre 32 milioni e 308 mila euro, già stanziati dal Comune per i 4 lotti di lavori a valere sui Fsc (Fondi di sviluppo e coesione), un importante investimento dell’amministrazione per puntare alla riqualificazione e alla messa in sicurezza di Monte Pellegrino".