La storia di Santa Rosalia raccontata ai piccoli pazienti dell'Ismett. Una delegazione del Comitato d'Onore "Amiche Devote di Santa Rosalia", seguito dalla signora Franca Schifani, si è recato oggi a Ismett per raccontare ai bambini del Reparto di Pediatria del Centro trapianti la storia della Santuzza.

I bambini sono stati intrattenuti dall'attrice Francesca Picciurro con uno racconto-spettacolo fatto di musica e parole, creato appositamente per raccontare ai piccoli pazienti di Ismett chi era Santa Rosalia, cosa ha fatto e come il ritrovamento delle sue ossa ha salvato la città di Palermo dalla peste.

Il racconto-spettacolo rientra nell'ambito delle manifestazioni organizzate in occasione del 400mo anniversario dal ritrovamento delle spoglie di Santa Rosalia, la Patrona di Palermo sul Monte Pellegrino. Il Comitato, presieduto da Angela Fundarò, presidente dell'Inner Wheel Palermo Normanna, è impegnato in questi mesi a portare avanti attività culturali e religiose per ricordare il culto di Santa Rosalia.