Lavori sulla linea Palermo-Trapani: da domenica stop per 3 mesi ai treni tra Cinisi e Castelvetrano

Disagi in vista non solo sulla tratta ferroviaria Palermo-Catania, sarà un'estate senza treni anche tra Cinisi e Castelvetrano. A causa di alcuni interventi di manutenzione straordinaria alle gallerie che si trovano lungo il percorso della linea Palermo-Trapani, la circolazione sulle rotaie sarà sospesa da domenica 12 giugno al 10 settembre. Per quasi tre mesi i convogli saranno sostituiti da autobus che gli utenti troveranno davanti alle stazioni interessate. Chi vorrà raggiungere Trapani da Palermo quindi prenderà regolarmente il treno fino a Piraineto, l'ultima stazione prima di Cinisi, dove poi salirà su un bus che lo porterà alla meta finale.

"Gli autobus- chiarisce Rfi - effettuereanno tutte le fermate soppresse dei treni e anche il costo del biglietto resterà invariato". Lo stop, come già trapelato, interesserà anche la tratta fra Bicocca e Lercara diramazione sulla linea Catania-Palermo. In questo caso per evitare più cambi gli autobus sostitutivi copriranno il percorso di tutta la linea.

"Gli interventi previsti - spiega Rfi in una nota - rientrano in un quadro complessivo di investimenti che consentirà di creare le condizioni per conseguire gli obiettivi di miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi del servizio, come stabilito nell’ambito dell’Accordo Quadro per i servizi di trasporto pubblico locale sottoscritto tra Regione e Rfi lo scorso marzo. Tale scenario, anche grazie agli investimenti previsti nell’ambito del PNRR, rappresenta un’importante opportunità per creare le condizioni di miglioramento dei collegamenti regionali.