VIDEO | Hanno perso il Reddito di cittadinanza, l'assessore non li riceve: tensioni con la polizia

Mattinata di protesta per gli ex percettori del beneficio che, a due settimane dall'ultimo corteo, si sono recati nuovamente davanti all'assessorato regionale al Lavoro per avere un incontro con Nuccia Albano. Dopo i tafferugli, una delegazione dell'associazione "Basta volerlo" è stata ricevuta