VIDEO | Stop all'obbligo di mascherine all'aperto, ma la maggioranza dei palermitani continuerà a metterla

Scatta oggi l’ordinanza del ministro Speranza. Necessario, però, avere comunque con sé i dispositivi di protezione individuale e indossarli "laddove si configurino assembramenti o affollamenti". Siamo stati in giro per capire cosa ne pensano i cittadini. Per alcuni è un ritorno alla normalità