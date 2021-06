VIDEO | Basta mascherine all'aperto ma i palermitani si mostrano prudenti: "Teniamola ancora per un po'"

Siamo stati in giro per il centro. Se in molti continuano a indossarla, in parecchi la tengono abbassata sul collo o sul braccio pronti a sollevarla in caso di necessità. Alcuni l'hanno abbandonata e si mostrano felici: "Non se ne poteva più, finalmente vediamo i sorrisi". Non manca il timore per la variante Delta...