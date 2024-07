"Centro storico come un grande pub", il Comune raccoglie l'appello di Lorefice e prepara lo stop alle licenze

L'arcivescovo Corrado Lorefice, lo scorso 8 luglio, presentando il Festino e anticipando i contenuti di quello che poi sarebbe stato l'appello contro le droghe nell'omelia per la patrona, ha parlato di un "centro storico che rischia di essere un grande pub". Accanto a lui, in quell'occasione era seduto il sindaco Roberto Lagalla. E a distanza di 9 giorni, un segnale in tal senso arriva dall'amministrazione comunale che propone lo stop alla concessione di licenze per i prossimi 3 anni nella zona del centro storico e nelle aree di via Notarbartolo e via Libertà.

In realtà, il percorso, seguito dall'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti, per dare una frenata al proliferare di locali notturni era iniziato prima dell'allarme lanciato da Lorefice ed è stato illustrato dallo stesso assessore nel corso di un incontro con i rappresentanti delle associazioni di categoria e di quelli della sesta commissione consiliare, presieduta da Ottavio Zacco, che si occupa anche di Sviluppo economico e attività produttive. L'alt ai permessi non riguarda tutti gli esercizi commerciali e dovrà essere sancito da un'apposita delibera di Giunta ancora da approvare.

Lo stop triennale, che potrebbe essere anche prorogato, riguarderebbe in una prima fase le discoteche e i pubblici esercizi di tipologia “C” (attività autorizzate a diffondere musica e piccolo intrattenimento occasionale) ed ancora le lavanderie a gettoni, i distributori automatici, gli autolavaggi, slot machine, internet point, compro oro, sexy shop e attività di vendita di derivati della cannabis. Nella nota inviata dal Comune, invece, non si fa cenno ad attività di ristorazione.

In fase di valutazione, sottolinea Forzinetti, "anche l’allargamento del provvedimento per nuovi esercizi di vicinato (minimarket), B&B e case vacanze in base alle normative vigenti". Proprio per mettere un freno alle derive della movida provocate spesso dal consumo di alcol e al gioco d'azzardo, a fine maggio, il sindaco Lagalla su proposta dell'assessore Forzinetti aveva firmato un'ordinanza con la quale erano state disposte la chiusura alle 22 dei minimarket del centro storico e lo stop all'1 durante i feriali e alle 2 durante il fine settimana delle sale bingo. Un provvedimento che però, come rilevato da Dossier è stato largamente disatteso.

Adesso l'amministrazione ci riprova. "Ringrazio l’assessore Forzinetti e il Consiglio comunale, in particolare i componenti della sesta commissione - ha detto il sindaco Lagalla -, per aver intrapreso questo percorso di condivisione con le associazioni di categoria. L’obiettivo, richiesto da anni dalle attività produttive, è quello di allinearsi con le direttive del Decreto Franceschini, già seguite in altre città ad alta vocazione turistica come Venezia e Firenze, promuovendo una nuova visione della città, sostenendo politiche urbane e territoriali per migliorare l’ambiente urbano e la vita dei cittadini, favorendo iniziative per lo sviluppo adeguato delle economie locali e contrastando l'usura in atto delle infrastrutture storiche, preservando l'integrità del patrimonio culturale del nostro centro città, centro storico compreso".

"Il confronto con le categorie produttive è costante e dovrà portare a una proposta di delibera di giunta già a settembre. Da qui a quel momento continueranno comunque i confronti con il Consiglio comunale e le associazioni per eventuali correzioni e osservazioni. Ma una cosa è certa: bisogna cambiare passo su questo fronte. È dunque necessario – spiega l’assessore Forzinetti - pianificare la distribuzione territoriale delle attività commerciali, favorendo uno sviluppo equilibrato, introdurre misure per sostenere e promuovere il commercio locale, incentivare l'apertura di nuove attività e riqualificare quelle esistenti, programmi necessari – conclude – per incentivare la competitività e la crescita di tutti i settori commerciali evitando, soprattutto, nuove situazioni di 'sbilanciamento' di sviluppo quasi unicamente verso alcune determinate attività".