Mondello, dopo i danni provocati dal nubifragio anticipata la fine dell'isola pedonale

Stop anzitempo all'isola pedonale di Mondello. Lo ha deciso il sindaco Leoluca Orlando - d'intesa con l'assessore alla Mobilità Giusto Catania - dopo il nubifragio che ha colpito la borgata marinara e le zone limitrofe, provocando numerosi danni.

"A seguito delle criticità causate dalle avverse condizioni metereologiche", si legge in una nota di Palazzo delle Aquile, "si è deciso di anticipare a oggi la conclusione dell'ordinanza relativa alla pedonalizzazione di Mondello, prevista inizialmente per il 31 ottobre".

Il nuovo provvedimento sarà emanato nelle prossime ore. Istituita a giugno dal Comune, l'isola pedonale - dopo il primo step che ha riguardato viale Regina Elena, tra via Glauco e via Teti - è stata estesa anche da piazza Valdesi a via Teti. Una sperimentazione che, secondo l'assessore Catania, ha dato il via ad "un processo irreversibile" malgrado le lamentele di commercianti e residenti. Non a caso, l'amministrazione si è subito premurata di dire che l'isola pedonale a Mondello tornerà in vigore il primo aprile 2022.