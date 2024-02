"Stop alle guerre": organizzato un presidio alla Statua

Nel secondo anniversario dall’inizio del conflitto russo-ucraino, il “coordinamento per la Pace”, sigla che riunisce diverse associazioni palermitane, aderisce all’appello di mobilitazione nazionale lanciato dalla “Rete italiana pace e il disarmo” per sabato 24 febbraio.

Il presidio è previsto nello stesso luogo, piazza Vittorio Veneto, alla Statua, dove da oltre due anni le “donne per la pace” sono in presidio e si svolge a distanza di un anno dalla grande manifestazione per la pace di Palermo, un corteo che nel 2023 vide nella nostra città la partecipazione di oltre diecimila persone tra scolari, studenti, lavoratori e cittadini.

Quest’anno, alle motivazioni e alle preoccupazioni di una guerra, quella Ucraina, nel cuore dell’Europa, si aggiunge la preoccupazione per ciò che sta succedendo in Terra Santa, dove la violenza del terrore, sia di gruppi terroristici, sia di Stato, semina morte e distruzione sia in Israele, sia in tutta la Palestina, soprattutto nella Striscia di Gaza dove è in corso una vera e propria ecatombe.