Palermo in marcia per la pace, mobilitazione per chiedere lo stop alla guerra in Ucraina

Palermo in marcia per la pace. Il 13 ottobre, alle 19, alla Camera del Lavoro si terrà un incontro tra tutte le associazioni democratiche e pacifiste della rete 'Europe For Peace' con l'obiettivo di organizzare una giornata di mobilitazione per chiedere la fine della guerra e la difesa delle ragioni della pace.

Il comitato promotore di Palermo di 'Europe For Peace', in vista della mobilitazione nazionale del 21, 22 e 23 ottobre invita tutte le organizzazioni cittadine aderenti alla rete a partecipare all’appuntamento per programmare insieme l’iniziativa che si terrà in una di quelle date in città. Del comitato promotore di "Europe for Peace" a Palermo fanno parte: Consulta per la Pace, Cgil Palermo, Acli Palermo, Punto Pace, Pax Christi, Mir Palermo, Erripa 'Achille Grandi'.

Anche a Palermo associazioni, sindacato e organizzazioni pacifiste, già attivi nei mesi scorsi, rilanciano l’appello diffuso nazionalmente da "Europe For Peace" per il cessate il fuoco in Ucraina: "Tacciano le armi, negoziato subito. L’Onu convochi una Conferenza internazionale di pace". La coalizione di "Europe for Peace", formata dalle principali reti per la pace in Italia, ha deciso di rilanciare la mobilitazione diffusa in tutte le piazze italiane perché "preoccupata per l’escalation militare che ha portato il conflitto armato alla soglia critica della guerra atomica".

"C’è l’urgenza di chiedere percorsi concreti di pace in Ucraina e in tutti gli altri conflitti armati del mondo - spiegano gli organizzatori -. Nel ribadire vicinanza alle popolazioni colpite, si chiede di cercare una soluzione negoziale ricordando che non si vedono finora iniziative né da parte degli Stati, né da parte di istituzioni internazionali o multilaterali".