VIDEO | Lavori al Giardino Inglese, dopo 40 anni "sfrattati" i gestori di parco giochi e bar: "Ma non siamo abusivi"

Entro 30 giorni le giostre dovranno sparire e con il restyling del parco ci sarà un nuovo bando per dare in concessione le attività. Pietro e Casimiro Carbocci non ci stanno: "Abbiamo presentato i documenti ma sono rimasti nei cassetti, 13 persone resteranno senza lavoro". L'assessore Forzinetti: "Decisione sofferta ma speriamo di dare continuità"