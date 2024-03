VIDEO | Caro voli, la Regione estende gli sconti per i residenti a tutte le rotte italiane

E' la misura messa in atto dal governo per contrastare i rincari dei biglietti aerei, anche in vista delle feste di Pasqua. La scontistica del 25% e del 50% per le categorie prioritarie (invalidi, studenti e soggetti a basso reddito), già applicata per Roma e Milano, riguarderà adesso tutte le destinazioni. L'assessore Aricò: "Un miracolo siciliano"