Termini Imerese, stop allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti per Ecox e Gm

Stop allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti a Termini Imerese per Ecox e Gm. La Regione ha emesso il provvedimento di revoca del processo autorizzativo per queste due società. Esulta il Movimento 5 Stelle che da tempo ha acceso i riflettori su questa vicenda “che – dicono il deputato regionale all’Ars, Luigi Sunseri, e il sindaco di Termini, Maria Terranova - ha colpito un territorio che ha già subito fin troppo dal punto di vista ambientale”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Adesso – affermano Sunseri e Terranova - faremo in modo e vigileremo affinché i rifiuti stoccati all’interno della struttura, da quando lo scorso novembre l’impianto è stato sottoposto a sequestro giudiziario, possano essere smaltiti nel modo più consono e veloce possibile e che vicende come questa non accadano mai più. Termini Imerese e il suo territorio meritano ben altro”.