"Somme trattenute illegittimamente dallo stipendio dei dipendenti": condannato l'Irsap

L'Irsap ha trattenuto illegittimamente delle somme ai lavoratori transitati dal Consorzio Asi (in liquidazione) e ora - come ha stabilito il tribunale del Lavoro - dovrà restituire i soldi. La sentenza riguarda tre dipendenti dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive, a cui saranno restituiti circa 5 mila euro in tutto, ma che naturalmente potrà essere estesa a tutti gli impiegati che si trovano nella stessa situazione.

Il giudice Paola Marino ha accolto i ricorsi di tre persone, tutte assistite dall'avvocato Mariano Equizzi, e ha condannato l'Irsap non solo a pagare il dovuto, con tutti gli interessi, ma anche a sostenere le spese di lite e della consulenza tecnica che si è resa necessaria durante il processo. La voce dello stipendio intorno alla quale ruota il contenzioso è quella del "Reddito differenziale di anzianità" (Rda) che non sarebbe stato calcolato correttamente, determinando il recupero delle somme dai lavoratori, calcolando però le differenze non al netto ma al lordo.

I tre dipendenti dell'Irsap avevano presentato il ricorso al tribunale del Lavoro a maggio del 2021, sottolineando che nel 2017 erano transitati dal Consorzio Asi all'Irsap e che quest'ultimo ente, in base a una determinazione del direttore generale del primo giugno 2020, aveva rivisto al ribasso il loro trattamento economico in relazione al Rda. L'Istituto si è difeso sostenendo che il recupero delle somme sarebbe dipeso da alcune "erronee attribuzioni compiute dal Consorzio Asi, comportanti un maggiore e indebito esborso per l'amministrazione".

"E' emerso che - scrive il giudice nella sentenza - da novembre 2017 l'Irsap ha disposto, su sollecitazione del Collegio dei revisori, una verifica dei trattamenti economici e giuridici di tutti i dipendenti provenienti dai Consorzi Asi della Sicilia" e che "l'ente ha rideterminato l'importo mensile del Reddito differenziale di anzianità", avviando il recupero delle somme. Inoltre, come afferma sempre il tribunale, "il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che, dal gennaio 2021 a luglio 2023, nei confronti dei lavoratori l'Irsap ha operato trattenute superiori al dovuto" e quindi "l'Istituto deve essere condannato a restituire loro gli importi illegittimamente trattenuti in eccedenza, a una lavoratrice per 2.137,10 euro, a un altro per 2.228,35 euro, e per il terzo per 24,91 euro".