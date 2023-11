Stadio, responsabile steward respinge un tifoso senza biglietto: colpito con un pugno

Aveva "rimbalzato" alcuni tifosi che volevano entrare allo stadio senza biglietto e loro, per vendicarsi, hanno chiesto a qualcuno che era già dentro di fargliela pagare. E' successo ieri allo stadio Renzo Barbera, pochi minuti prima del fischio d'inizio del match contro il Brescia, dove uno dei responsabili degli steward è stato picchiato riportando una ferita lacero-contusa tra il collo e l'orecchio sinistro. La polizia, dopo le prime ricerche che non hanno esito, ha avviato le indagini acquisendo decine di video ripresi dalle telecamere di sorveglianza.

Secondo quanto ricostruito un gruppetto di tifosi si sarebbe presentato davanti ai tornelli della curva nord chiedendo di potere accedere. "Se non avete biglietto mi spiace ma potete andare via", gli avrebbe detto il responsabile della sicurezza. E loro, per tutta risposta, avrebbero iniziato a insultarlo per non avergli consentito di entrare a vedere la partita con le "rondinelle" poi vinta 1-0. Non soddisfatti avrebbero quindi chiesto a qualcuno che si trovava già dentro di dargli il "ben servito".

Un tifoso, che indossava un paio di pantaloni neri e una giacca a vento dello stesso colore, sarebbe tornato verso i tornelli 17-18 e, una volta davanti arrivato al capo steward, lo ha colpito improvvisamente con un gancio destro prendendolo dietro l'orecchio e facendo quasi stramazzare al suolo. Subito dopo l'aggressore, apparentemente un giovane tra i 25 e i 30 anni, si è girato, si è coperto il volto con il cappuccio ed è scappato cercando di confondersi tra la folla. Inutile il tentativo di altri steward e di qualche poliziotto.

Dopo l'accaduto la vittima dell'aggressione è stata medicata dai sanitari della Croce rossa, che in occasione delle partite ha una postazione interna allo stadio, che gli hanno applicato alcune graffette per suturare la ferita. Gli investigatori della Digos hanno avviato gli accertamenti e ascoltato alcuni testimoni che sarebbero riusciti a fornire qualche elemento utile per risalire all'identità del responsabile.