Cultura e solidarietà, quest'anno le stelle di Natale dell'Ail colorano musei e monumenti

Cultura e solidarietà, un binomio potente che quest'anno si realizza con le stelle di Natale dell'Ail (l'associzione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) esposte in diversi monumenti e musei della città. "Un modo per volersi bene e fare del bene perché le stelle di natale dell'Ail rendono felici occhi e cuore", dicono dall'associazione.

L'idea è di CoopCulture Sicilia condivisa quest'anno con le direzioni dei siti in concessione: biglietterie, front office e ingressi sono stati abbelliti e decorati con le stelle di Natale, sostenendo così alla campagna solidale dell'associazione che da tanti anni promuove la ricerca scientifica per la cura delle leucemie. In città le piante della solidarietà faranno compagnia ai visitatori durante le feste al museo archeologico Salinas, al museo d'arte contemporanea Riso, alla Zisa, allo Steri e nel chiostro monumentale del duomo di Monreale.