Stella d'argento al merito sportivo per il presidente Libertas Sicilia, il professore Giuseppe Mangano

Stella d’argento al merito sportivo per il presidente della Libertas Sicilia, Giuseppe Mangano. A consegnare l’ambito riconoscimento, al massimo esponente regionale dell’ente di promozione sportiva, il presidente regionale del Coni, Sergio D’Antoni in occasione della giornata riservata all’assegnazione delle benemerenze sportive svoltasi nei giorni scorsi a Ficarazzi, piccolo centro alle porte di Palermo, nella sala conferenze della sede del Comitato regionale Sicilia della Lega nazionale dilettanti presieduto da Sandro Morgana.

"Ringrazio sia il presidente nazionale del Coni, Giovanni Malagò, che quello regionale, Sergio D’Antoni, per aver proposto la mia candidatura - ha detto il professore Mangano - per l’assegnazione della stella d’argentoche non considero un punto d’arrivo ma, avendo già ricevuto quella di bronzo nel 2012, l’impegno di proseguire nella promozione del movimento sportivo siciliano e nella divulgazione dello sport non solo a fine agonistico ma, prevalentemente, a scopo sociale, inclusivo e dilettantistico". Nel corso della kermesse, sono stati premiati tecnici e atleti distintisi negli anni 2020 e 2021, periodi durante i quali, a causa della pandemia, l’assegnazione era stata sospesa.