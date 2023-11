Tra i 67 lavoratori siciliani premiati con la "Stella al merito" anche 20 palermitani

Quest'anno, in occasione del centenario dell'istituzione della "Stella al Merito del Lavoro", per premiare la laboriosità e la buona condotta morale di lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private, la cerimonia di consegna delle onoreficenze si terrà martedì 5 dicembre alle 10.30 (e non come da tradizione il primo maggio) al Politeama.

Tra i 67 siciliani premiati ci sono anche 20 palermitani. Si tratta di Sergio Arcadipane (Poste Italiane), Baldassare Asta (Frette srl), Giovanni Atanasio (Tim), Maurizio Ballarò (Enel Produzione), Maurizio Battaglia di Trabia (Poste Italiane), Francesca Bertola (Poste Italiane), Rosario Cannatella (Enel Energia), Giuseppe Cucciarè (Leonardo spa), Gabriella De Blasi (Poste Italiane), Domenica Ferrara (Poste Italiane), Girolamo Grammatico (E-distribuzione spa), Francesco Greco di Caltavuturo (Enel Green Power Italia spa), Damiano La Placa di Termini Imerese (Enel Produzione), Filippo Lo Nigro di Termini Imerese (Enel Produzione), Ignazio Mancuso (Enel Produzione), Nicolò Panepinto (Tim), Rosaria Valeria Puleo (Banca nazionale del lavoro Gruppo Bnp Paribas), Francesco Riccobono (Poste Italiane), Francesca Paola Sanzo (Poste Italiane) e Sebastiana Valenti (E-distribuzione spa).

Nel resto dell'Isola, invece, i riconoscimenti saranno conferiti a: Fabrizio Atanasia (Sonatrach Raffineria Italiana srl) di Augusta, Francesco Barbera (Poste Italiane) di Messina, Bruno Maurizio Bonafede (Zicaffè spa) di Marsala, Salvatore Bosco (Isab srl) di Priolo Gargallo, Luigi Brunetti (Wyeth Lederle srl) di Catania, Sebastiano Caccamo (Isab srl) di Priolo Gargallo, Vincenzo Calamaro (Isab srl) di Priolo Gargallo, Luigi Careno (Ergon Società consortile arl) di Ragusa, Grazia Casella (Poste italiane) di Catania, Vincenzo Mario Innocenzo Catalano (Enimed spa) di Gela, Salvatore Cavalieri (Ergon Società consortile arl) di Ragusa, Antonio Contarino (Enel Energia) di Caltagirone, Salvo Carlo Culotta (Ferrero Commerciale Italia srl) di Tremestieri Etneo, Nunzio D'Alessandro (Poste Italiane) di Catania, Claudio De Mattheis (Isab srl) di Priolo Gargallo, Carmelo Di Noto (Isab srl) di Priolo Gargallo, Elena Fici (Isab srl), di Priolo Gargallo, Calogero Fioravanti (Isab srl) di Priolo Gargallo, Alfonso Giuseppe Gebbia (Campione spa) di Agrigento, Pietro Gennaro (Isab srl) di Priolo Gargallo, Antonina Gullo (Enel Energia) di Messina, Giuseppina Imbiscuso (Tim) di Catania, Emanuela Leggio (Ergon Società consortile arl) di Ragusa, Domenico Longhitano (Isab srl) di Priolo Gargallo, Alfio Manzitto (Stmicroelectronics srl) di Catania, Salvatore Milazzo (Poste Italiane) di Trapani, Giovanni Mirabella (Poste Italiane) di Piazza Armerina, Calogero Montalto (Malesci Istituto Farmacobiologico spa) di Messina, Luigi Natale (Sonatrach Raffineria Italiana srl) di Augusta, Angelo Nogara (Poste Italiane) di Licata, Silvia Teresa Maria Pappalardo (Stmicroelectronics srl) di Catania, Giuseppe Pasqua (Isab srl) di Priolo Gargallo, Salvatore Passanisi (Isab srl) di Priolo Gargallo, Gaetano Petralito (Isab srl) di Priolo Gargallo, Giovanna Francesca Pollicino (Poste Italiane) di Carania, Roberto Risuglia (Isab srl) di Priolo Gargallo, Massimiliano Carmelo Ruffino (Poste Italiane) di Paternò, Sebastiano Salemi (Zappalà spa) di Zafferana Etnea, Carmelo Sammito (Coemi srl) di Priolo Gargallo, Maurizio Scaglione (Isab srl) di Priolo Gargallo, Sebastiano Spampinato (Isab srl) di Priolo Gargallo, Cono Speziale (Italfarmaco spa) di Piraino, Francesco Torina (Mercitalia Rail srl di Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) di Catania, Salvatore Tuccitto (Ergon Società consortile arl) di Ragusa, Carmela Vaccaro (Joeplast spa) di Casteltermini, Fortunata Virzì (Poste Italiane) di Catania e Matteo Virzì (Isab srl) di Priolo Gargallo.