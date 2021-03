Sul treno con cocaina e due coltelli a serramanico: fermato un trentenne

E' successo nella zona della stazione centrale. Nei guai un pregiudicato residente a Cefalù. L'uomo è stato segnalato "per possesso ingiustificato di strumenti compatibili con lo scasso e di droga", nonché sanzionato per non aver rispettato le misure di contenimento del Covid

Era salito sul treno con addosso cocaina e due coltelli a serramanico. Un uomo di 30 anni ieri mattina è stato pizzicato nella zona della Stazione da una pattuglia in abiti civili della polizia municipale che era impegnata in attività di controllo del territorio.

"Insospettiti dal fare circospetto del trentenne - dicono dal comando di via Dogali - gli agenti lo hanno avvicinato ma l'uomo si è dato alla fuga, riuscendo a salire su un treno in partenza. Gli agenti sono quindi saliti sul convoglio, bloccando l'uomo che a quel punto ha spontaneamente mostrato il contenuto del proprio zaino e di un piccolo involucro, all'interno dei quali sono state rinvenute sostanze stupefacenti, due coltelli a serramanico e un giravite".

L'uomo è stato identificato: si tratta di un pregiudicato residente a Cefalù, ed è stato segnalato "per possesso ingiustificato di strumenti compatibili con lo scasso e di droga", nonché sanzionato per non aver rispettato le misure di contenimento del Covid che, proprio da ieri con il ritorno della Sicilia in zona arancione, prevedono il divieto di spostamento tra comuni. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.