VIDEO | Al Foro Italico inaugurata colonnina per i mezzi elettrici: possibile ricaricare due veicoli alla volta

La prima installazione di Enel X Way si trova all'incrocio con via Lincoln. Presto saranno 80 le colonnine complessive ma il progetto predisposto dal Comune prevede, nei prossimi cinque anni, la messa in funzione di un totale di 430 punti di ricarica