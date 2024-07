La Commissione europea scende alla Stazione Politeama: "Aprirà nel primo semestre del 2025"

Quasi esattamente a dieci anni dalla consegna dei lavori, avvenuta il 21 luglio 2014, la direzione generale della Politica regionale e urbana della Commissione europea è a Palermo per verificare a che punto sono i lavori per il completamento del primo lotto della chiusura dell'anello ferroviario, ovvero quel chilometro e mezzo di binari sotterranei tra Porto e Politeama che allungheranno il percorso del servizio metropolitano in città, coprendo più zone.

I funzionari Anton Schrag, vice capo unità della direzione generale della Politica regionale per Italia e Malta, Luca Mattiotti e Andrea Floria sono stati proprio alla stazione che sorgerà al Politeama e al quale si accederà da piazza Castelnuovo. I membri dell'Ue sono stati accolti da Vincenzo Falgares, dirigente della Regione, da Maurizio Carta, assessore comunale alla Mobilità sostenibile, e da dirigenti di Rfi. "C'è stato un grande apprezzamento per lo stato di avanzamento dell’opera che sta recuperando ritardi precedenti e per la rinnovata sinergia tra Comune di Palermo, Regione siciliana e Rfi nella realizzazione delle infrastrutture per la mobilità sostenibile urbana. Sono state date rassicurazioni sull’apertura in autunno della stazione Libertà e nel primo semestre del 2025 della stazione Politeama per permettere il completamento dell’esercizio dell'anello ferroviario che costituirà una infrastruttura strategica per la mobilità urbana e per l’idea stessa di città centrale rimodellando la mobilità di circa 300 mila persone verso la convenienza del trasporto pubblico locale", afferma l'assessore Carta.

Confermate dunque le previsioni di Rfi, secondo le quali la fermata Libertà che si troverà all'angolo tra viale Lazio e via Sicilia, sarà la prima a entrare in servizio fra quelle di nuova realizzazione, probabilmente entro la fine di quest'anno. In questi giorni è previsto l'arrivo del materiale degli impianti e a questo proposito il Comune ha emesso un'ordinanza per istituire l'area di cantiere e un divieto di sosta. Sono in corso anche i lavori alle altre due fermate previste nel primo lotto di interventi per la chiusura dell'anello ferroviario: Politeama e Porto. In seguito è previsto l'avvio del secondo lotto che collegherà Politeama e Notarbartolo attraverso la nuova stazione Turrisi Colonna. Ma per quest'ultima opera i cantieri devono ancora essere aperti. L'appalto è stato aggiudicato nello scorso dicembre e prevede la realizzazione degli ultimi due chilometri. Sperando che, in questo caso, non passino oltre 10 anni, come avvenuto con la prima fase.