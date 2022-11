Nuova stazione marittima: ecco un bar e un ristorante tra terzo e quarto piano, è caccia agli investitori

La stazione marittima è a caccia di investitori. Obiettivo? Entro l'estate dovranno nascere un ristorante e un bar vista mare per i palermitani e non soltanto per i turisti. La West Sicily Gate, società che ha in gestione il nuovo terminal crociere del porto, sta infatti raccogliendo proposte per la realizzazione di due attività di ristoro.

Un ristorante-lounge bar vista mare al terzo e al quarto piano

Un ristorante-lounge bar sorgerà agli ultimi piani del terminal. Il terzo piano ha una superficie coperta di quasi 450 metri quadrati (di cui poco più di 166 adibiti a servizi) e una terrazza di oltre 300 metri quadrati. Il quarto piano, invece, 460 metri quadri all'interno (e qui 190 per i servizi) più una parte esterna di 185 metri quadrati. Condividendo parte dei servizi, stoviglie, dispensa e cucina, saranno affidati a un unico gestore.

Un bar-ristoro tra piano terra e ammezzato per crocieristi ma non solo

Un bar-ristoro per crocieristi (ma non solo) è quello pensato per il piano terra e l'ammezzato della nuova stazione marittima. La parte del piano terra ha una superficie coperta di 52 metri quadri e una scoperta di quasi 27. La parte al piano ammezzato (dove c'è la sala d'attesa per crocieristi che devono partire da Palermo) adibita a ristoro, invece, è di poco più grande: interamente al coperto, ha una superficie di 117 metri quadrati, di cui quasi 26 per la somministrazione di cibi e bevande e 91 per i servizi. Funzionalmente i piani sono collegati tra loro - anche attraverso un montavivande - condividendo servizi per personale, dispensa e laboratorio di preparazione. Anche qui, dunque, l'appalto andrà a un unico gestore.

Le proposte entro il 26 novembre

Ora la palla passa alle idee degli operatori del settore che possono fare le loro proposte entro e non oltre il 26 novembre. "L'obiettivo è quello di affidare in gestione tutta la parte di somministrazione di cibi e bevande - spiega a PalermoToday Antonio Di Monte, presidente di West Sicily Gate, concessionaria dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale per la gestione del terminal - a un bar tra piano terra e ammezzato e un ristorante tra terzo e quarto piano. Sono attività necessarie in un terminal così grande e così strutturato, ma non vogliamo sia ad uso esclusivo dei turisti. Sogniamo una struttura aperta alla città, un luogo portante dell'intero cluster portuale. Che sia accessibile a chiunque, non solo a chi deve imbarcarsi. L'attrattività del posto renderà questi locali fruibili anche dai palermitani in generale".

Entro l'anno l'affidamento alla migliore proposta, apertura in estate

L'avviso è rivolto a tutti i gestori che, adesso, dovranno presentare un progetto e un'offerta. "Noi non abbiamo nessuna velleità di gestire questo tipo di attività - prosegue Di Monte - così come avviene in tutti i terminal crocieristici del mondo. Sulla base di un progetto tecnico e un progetto d'impresa più in generale, la manifestazione d'interesse che abbiamo pubblicato serve a stimolare interesse degli operatori del settore per candidarsi e diventare affidatari. Non escludiamo l'ipotesi che la gestione sia affidata a un unico gestore per estrambe le attività".

Entro l'anno la procedurà sarà completata, così da aprire i due punti ristoro prima dell'estate, stagione cruciale per il terminal. "A fine mese dovranno mandarci le manifestazioni d'interesse - racconta ancora Di Monte - e lì verrà fatta una prima scrematura. Sulla base di quello che verrà fuori dalla documentazione allegata al modulo, sarà poi fatta una short-list. A loro invieremo un vero e proprio invito il cui riscontro dovrà essere quello di un progetto. I candidati dovranno spiegarci con quali tipi di attrezzature, di arredi e stoviglie vogliono operare, che tipologia di contratto hanno in mente e poi la durata minima di concessione ritenuta necessaria per rientrare dall'investimento proposto. Non è un bando di gara (come già invece fatto dall'autorità portuale) che ha un importo a base di gara. Noi non abbiamo alcun obbligo normativo. Abbiamo piena libertà e piena libertà hanno gli operatori di proporre la loro idea su come gestire. Nel progetto che presenteranno ci spiegheranno come pensano di farlo e con quali prospettive di sviluppo. Noi poi sceglieremo il migliore".

Come candidarsi

L'individuazione del gestore, dunque, avverrà sulla base della migliore offerta progettuale, della durata contrattuale proposta e dell'offerta economica più vantaggiosa. Chi vuole partecipare può inviare il modulo per la manifestazione di interesse, scaricabile qui, compilato e sottoscritto insieme agli allegati indicati, a mezzo pec all’indirizzo west.sicily.gate@legalmail.it entro e non oltre il 26 novembre 2022. Eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti o per prendere un appuntamento per visionare le aree in questione, possono essere inviate all’indirizzo mail operations@wsgct.com, entro e non oltre il prossimo 19 novembre.

Il successo di Red Bull Unlocked e i prossimi appuntamenti

Intanto, dopo il successo registrato con l'evento Red Bull Unlocked che ha aperto alla città per la prima volta il terminal crocieristico, la tabella di marcia prosegue verso altri eventi, pur di minore portata. "Presentazioni, incontri, feste di compleanno e persino fiere - conclude il presidente di West Sicily Gate - sogno un luogo da vivere al 100 per cento. Questo evento che ha portato tantissimi giovani all'interno della nuova stazione marittima, ci ha dato l'opportunità di far conoscere la location e far sviluppare idee a potenziali organizzatori per mesi futuri. Gli spazi ci sono, la struttura si presta. E noi accoglieremo tutti".