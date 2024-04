Stazione, esce dagli uffici di polizia e 5 minuti dopo cerca di derubare una ragazza: arrestato

Un uomo di 30 anni, originario della provincia di Palermo, è stato arrestato dagli agenti della polfer per tentato furto con destrezza ai danni di una viaggiatrice. Singolari le circostanze dell’arresto: il protagonista del tentato borseggio è risultato essere un giovane che solo cinque minuti prima aveva lasciato gli uffici della polizia ferroviaria dove era stato condotto per degli accertamenti.

"Infatti - spiegano dalla questura - l’uomo è stato bloccato dagli agenti mentre cercava di allontanarsi dalla stazione centrale, dopo aver tentato di derubare una ragazza intenta ad acquistare un biglietto ferroviario in una delle emettitrici automatiche. Approfittando della distrazione della giovane e del fatto che avesse già la borsa aperta per prendere il necessario per la transazione, il trentenne si è avvicinato da dietro e ha messo una mano nella borsa. La donna ha però avvertito il movimento e si è girata di scatto tanto da sorprenderlo. Vistosi scoperto, il trentenne ha tentato di dileguarsi ma è stato bloccato dopo pochi metri dagli agenti della polizia ferroviaria in servizio di vigilanza all’interno dell’impianto".

Questa volta però, al termine dei controlli rituali, su disposizione del giudice, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria residenza in attesa del rito per direttissima.