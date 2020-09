In casa nasconde serpenti, un machete e una serra di marijuana: arrestato in zona Stazione

Nel suo appartamento a due passi dalla stazione centrale nascondeva droga, armi e due serpenti. Un 46enne cubano (G.G. le sue iniziali) con regolare permesso di soggiorno è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile. L'accusa è di furto aggravato, detenzione abusiva di armi bianche, coltivazione illecita di sostanza stupefacente e detenzione illegale senza la prescritta documentazione Cites di specie animali protette.

I militari hanno effettuato una perquisizione nel suo appartamento con l'ausilio di unità cinofila, rinvenendo e sequestrando oltre un chilo di marijuana e 16 piante all'interno di una serra artigianale; 400 euro in banconote di vario taglio (ritenute provento dell’illecita attività); bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento e la coltivazione; un machete, una balestra e una katana, la spada giapponese.

Inoltre, con l’intervento dei carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Palermo, sono stati recuperati due serpenti vivi: si tratta di un "boa constrictor" e un "python regius", che erano detenuti senza la prescritta documentazione. "Come se non bastasse - hanno aggiunto dal comando dell'Arma - è stato accertato, insieme al personale dell'Enel, che l’immobile era collegato abusivamente alla rete elettrica". Il cubano è stato portato al Pagliarelli in attesa di udienza di convalida, mentre la sostanza stupefacente è stata inviata al Reparto Operativo di Palermo per le analisi di laboratorio.