Ruba attrezzi a una ditta che esegue manutenzioni alla stazione, denunciato

La polizia ha potenziato i controlli nelle stazioni ferroviarie siciliane controllando, nell'ultima settimana, 2.316 persone. Ne hanno denunciate 4 e hanno elevato sanzioni amministrative per circa 6.500 euro. Sono state impegnate 366 pattuglie in stazione e 115 a bordo treno.

In particolare, a Palermo, gli agenti della Polfer hanno denunciato un 31enne palermitano ritenuto responsabile di un tentato furto. Avrebbe cercato di impossessarsi di un riduttore di nastro trasportatore, del valore di 800 euro, usato da una ditta che sta svolgendo lavori di manutenzione all’interno della stazione centrale.

L’uomo è stato individuato grazie alle immagini del sistema di videosoveglianza, che hanno permesso ai poliziotti di riconoscere il sospetto in base alla descrizione ricevuta.

Sempre a Palermo, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un ventenne di origini subsahariane "che ha tentato di sottrarsi ai controlli sferrando calci e pugni contro gli operatori". Per l’uomo, visto l’atteggiamento aggressivo e lo stato confusionale, è stato necessario anche attivare le procedure per un Tso.

A Messina la Polfer ha denunciato un cittadino polacco, in stato di ubriachezza e con atteggiamenti violenti, per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e un giovane italiano per aver violato le prescrizioni dell’avviso orale ricevuto dal questore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine, gli agenti della Polfer di Taormina hanno svolto alcuni controlli ai carri trasportanti merci pericolose e hanno elevato sanzioni amministrative per 6.500 euro.