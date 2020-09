Cronaca Oreto-Stazione / Piazza Giulio Cesare

Stazione, ladri rubano 280 chili di rame e lo mettono da parte ma lo trova la polizia

Le matasse di cavi erano state sottratte da un locomotore in disuso e poi accatastate lungo il muro di cinta del deposito locomotive per essere recuperate in un altro momento. Gli agenti della Polfer le hanno sequestrate. Sono in corso le indagini per identificare gli autori del reato