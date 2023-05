La stazione dei carabinieri dello Zen 2 diventerà comunità energetica

Produzione di energia da fonte rinnovabile, autoconsumo e riduzione della bolletta elettrica in un luogo presidio di legalità. E' tutto questo la comunità energetica rinnovabile (Cer) in autoconsumo collettivo che Amg Energia realizzerà nell’edificio che ospita la stazione dei carabinieri “San Filippo Neri” del quartiere Zen nell’ambito di un progetto della Città metropolitana di Palermo supportato dal MiTE (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), in collaborazione con Enea e Gse (il Gestore dei servizi energetici).

A parlare dell’avanzamento dell’iniziativa pilota, replicabile, quindi, in altre zone della città, è stato il presidente di Amg Energia, Francesco Scoma, nell’ambito di un incontro dedicato alle comunità energetiche rinnovabili, organizzato, presso la Real Fonderia, dal network nazionale Ecofuturo e dall’associazione "Cittadini in Movimento".

“Amg Energia è la più strategica delle società partecipate del Comune di Palermo – ha detto il presidente Scoma – è la prima utility di natura pubblica in Sicilia ad aver conseguito la certificazione ESCo che le consente di fornire servizi energetici avanzati che producono efficienza e può giocare un ruolo di fondamentale importanza nell’ambito della transizione energetica sia a livello locale che metropolitano. É un’azienda sana e lo dicono i dati di bilancio che anche quest’anno chiuderà in utile, ma che ha bisogno di essere rilanciata. A questo scopo stiamo lavorando ad una serie di partenariati che possano diventare opportunità di crescita”.

Per l’avvio della realizzazione della comunità energetica si attende la necessaria definizione del quadro normativo, con la pubblicazione dei decreti ministeriali attuativi; intanto, Amg Energia ha definito l’approfondimento degli aspetti di carattere tecnico ed economico. L’immobile oggetto dell’intervento fa parte dell’insula 3E dello Zen 2, appartiene all’Istituto autonomo case popolari che lo ha concesso in comodato d’uso gratuito al Comune di Palermo e da questi è stato affidato ai carabinieri. Per la produzione di energia in autoconsumo da fonte rinnovabile si è scelto un impianto fotovoltaico da installare sul tetto dell’edificio che verrà realizzato da Amg Energia: la società dovrebbe occuparsi anche della sua gestione per l’intero periodo legato al potenziale incentivo a carico del Gse.