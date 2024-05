Siccità, al vaglio del Consiglio dei ministri lo stato di emergenza per la Sicilia: Schifani vola a Roma

Il presidente della Regione Renato Schifani domani, lunedì 6 maggio, sarà a Roma per affrontare il tema dell'emergenza siccità a Palazzo Chigi. Il Consiglio dei ministri esaminerà infatti alle 17.30 la richiesta di "dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto in Sicilia".

A renderlo noto è la stessa presidenza della Regione.