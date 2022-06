Ospedale di Corleone, sindacato denuncia carenza di specialisti in Pediatria: scatta lo stato di agitazione

Il personale dell'ospedale Dei Bianchi di Corleone è in stato d'agitazione. Ad annunciare la protesta la Cgil Palermo e la Fp Cgil Palermo che, in una nota inviata oggi ai vertici dell'Azienda sanitaria provinciale, comunica la ripresa della mobilitazione con assemblee del personale e prossimo svolgimento di un sit in. Oggetto della vertenza la carenza di dirigenti medici specialisti in Pediatria, con scopertura dei turni di guardia, un solo radiologo, la necessità di incrementare le ore di specialistica ambulatoriale e di attivare i servizi di Ortopedia e la Lungodegenza.

"Dopo richieste di incontro e sollecitazioni inviate nei mesi scorsi, ha fatto seguito solo un assordante silenzio. I problemi segnalati dal sindacato sono rimasti sul tappeto", denunciano le parti sociali. Il 2 maggio scorso era stato annunciato un sit in, per chiedere il rispristino di tutti i posti letto dell'unità di Cardiochirurgia, poi annullato in seguito agli impegni presi dall'azienda.

"Nonostante le rassicurazioni ricevute, poco è cambiato - dicono i segretari generali di Cgil Palermo e Fp Cgil Palermo, Mario Ridulfo e Giovanni Cammuca -. Già il 9 settembre scorso, con una nota firmata anche dalla Fp Cgil medici, avevamo denunciato la carenza di pediatri e l'Asp aveva invitato i dirigenti medici di Anestesia e Rianimazione a collaborare in caso dell'assenza in servizio del pediatra neonatologo. Successivamente siano tornati a ribadire che bisognava mettere in sicurezza il Punto nascita dell'ospedale. Ma ancora oggi si registra l'assenza dei pediatri, carenza consolidata negli anni senza che si sia provveduto alle assunzioni a tempo indeterminato. Ormai non si riesce a garantire la copertura dei turni, con grave rischio clinico per i nascituri".

"Altrettanto grave la presenza di un solo medico radiologo, che riesce a coprire solo alcuni turni mattutini e alcune reperibilità pomeridiane e notturne - aggiungono Cgil e Fp -. La continuità del servizio di Radiologia è affidata alla 'telerefertazione' su presidi lontani, ospedale Ingrassia e Civico di Partinico. Metodica che non consente di effettuare Tac con mezzo di contrasto o indagini ecografiche. Occorre, inoltre, potenziare il servizio di Cardiologia e attivare i servizi di Ortopedia e l'unità operativa di Lungodegenza".