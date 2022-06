Forniscono all'Ast i servizi di pulizia, lavoratori della Zenith di nuovo in stato di agitazione

Di nuovo in agitazione i lavoratori della Zenith Services Group spa, azienda che fornisce all'Ast i servizi di pulizia e sanificazione di uffici, rimesse, rifornimento e parcheggi. Già lo scorso mese di marzo la Filcams Cgil Palermo aveva espresso le sue preoccupazioni sulle sorti dell’appalto dopo che l'Azienda siciliana trasporti, che fa capo all'assessorato regionale Infrastrutture e mobilità, è stata travolta da un'indagine della guardia di finanza per corruzione e truffa, che ha portato anche all'arresto del direttore generale. Un terremoto giudiziario che ha acceso i riflettori sulle sorti dell'azienda.

“Auspichiamo – dichiarano per la Filcams Cgil Palermo il segretario generale Giuseppe Aiello e il segretario Filcams Manlio Mandalari – che l'impegno fin qui profuso dall'attuale presidente dell'Ast porti alla nomina di una nuova governance aziendale, degna di questo nome, che si adoperi fattivamente nel traghettare l'azienda verso il risanamento dalla pesante esposizione debitoria, nel pieno rispetto di ogni principio di legalità. Nel frattempo però la gara di appalto dei servizi di pulizia già bandita e giunta alla fase conclusiva dell’aggiudicazione, a causa delle indagini in corso, è stata annullata e l'azienda appaltatrice è oggi in proroga”.

Più volte la Filcams ha posto la sua attenzione sui problemi dell’Ast e in particolare sui dipendenti dell'azienda, per alcuni problemi relativi agli inquadramenti contrattuali. “Ma in particolare denunciamo il reiterato ritardo del pagamento degli stipendi - continuano Aiello e Mandalari - Ritardi che si sono sempre tradotti in disagi di natura economica e retributiva per i lavoratori e le loro famiglie. La Zenith Service Group Spa ha da sempre avuto problemi nel pagamento delle spettanze, procedendo mensilmente con acconti e saldi. Ma lo scorso 22 giugno una scure si è abbattuta sul futuro retributivo dei lavoratori a seguito della messa in mora dell’Ast da parte di Zenith, che vanterebbe crediti per più di 300 mila euro di fatture non pagate in passato, sia nel territorio di Palermo e Trapani, che negli altri in cui l'azienda ha ottenuto l'affidamento del servizio”.

L’azienda ha dichiarato che se non saranno saldate le fatture insolute entro 10 giorni dal ricevimento della messa in mora, saranno congelati gli stipendi dei lavoratori impiegati nell’appalto. “Da tempo avevamo sollecitato l’Ast, più volte diffidata al riscontro delle note, ma senza alcun risultato - aggiungono Aiello e Mandalari - Si impone un intervento forte, determinato e risolutivo. E’ stato proclamato quindi lo stato di agitazione durante il quale non saranno assicurate le prestazioni di lavoro in supplementare e le sostituzioni a qualsiasi titolo. Abbiamo contestualmente aperto la procedura di raffreddamento informando anche gli assessorati regionali di competenza, al Bilancio e quello ai Trasporti, e sollecitando il prefetto affinché convochi le parti al fine di chiarire risolutivamente le posizioni”.

“Nonostante la Zenith stia subendo l’inadempienza del contratto di appalto da parte dell’Ast – precisano Aiello e Mandalari - abbiamo sempre fatto presente che tutto questo attiene al rischio d'impresa e non può e non deve gravare sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti e delle loro famiglie. Se il tentativo di conciliazione in sede prefettizia dovesse avere esito negativo, saremo costretti allo sciopero”.