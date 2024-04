Stati Generali del Cinema: si riuniscono 26 tra i festival più importanti della Sicilia, presente pure Alessandro Rais

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A seguito dell’invito del Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e dell'Assessora regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo Elvira Amata, all’evento Stati Generali del Cinema, FCS, il Coordinamento dei Festival Cinematografici in Sicilia (www.festivalcinemasicilia.org) che riunisce 26 tra i festival più importanti della Sicilia, sarà presente a Siracusa, al Castello Maniace, dal 12 al 14 aprile, con appuntamenti istituzionali e formativi.

“I Festival presenti nel Coordinamento di FCS rappresentano oggi manifestazioni cinematografiche di grande prestigio che ogni anno portano film, registi e interpreti internazionali, offrendo un’esperienza di fruizione per il turista più fluida e positiva” – commenta Cateno Piazza, presidente di FCS. “Diciannove su 26 festival del Coordinamento di FCS hanno raggiunto complessivamente 62.000 presenze durante l’edizione 2023, oltre 773 accrediti stampa e professionali, 882 proiezioni, tra film, documentari e cortometraggi: è la stima provvisoria emersa da un’indagine che FCS ha promosso a marzo 2024. Siamo certi che l’inserimento dell’Associazione nel Calendario dei grandi eventi di richiamo turistico - conclude il presidente Piazza - porterà maggiore visibilità ai festival siciliani”.

Sabato 13 aprile alle 16.30, presso il Castello Maniace, si terrà l’incontro tra i direttori e presidenti dei maggiori Festival cinematografici italiani sul tema “FESTIVAL. Manifestazione d’interesse: scoperta del nuovo e mappatura dell’esistente, azzardo autoriale e prelazione commerciale, la scommessa festivaliera”. In questa occasione, Cateno Piazza, Presidente del Coordinamento di FCS, presenterà lo Spot Ufficiale del coordinamento e si confronterà sullo stato dell’arte, sull’identità siciliana nel contesto nazionale e internazionale con Pedro Armocida, Presidente di AFIC – Associazione Festival Italiani di Cinema e con Presidenti e Direttori di altri Festival Italiani. Il panel sarà moderato da Federico Pontiggia (Consulente Scientifico degli Stati Generali del Cinema).

Domenica 14 aprile alle ore 11.30, sempre presso il Castello Maniace, il panel sull’incontro tra i principali festival cinematografici in Sicilia “SIC(ILIA) ET SIMPLICITER. L’isola che c’è, e si vede: i festival cinematografici in Sicilia, tra immaginario territoriale e sostenibilità ambientale”, moderato da Alessio Accardo (Giornalista ed Esperto di Cinema): quando i brand e il mondo dei festival si incontrano per creare nuove “opportunità” con la partecipazione dei direttori artistici (o loro delegati) di FCS. L’apertura del panel sarà affidata a Cateno Piazza, Presidente del Coordinamento di FCS e Direttore del Catania Film Fest, Lisa Romano e Paola Poli (Ortigia Film Festival) e con i saluti istituzionali di Nicola Tarantino (Sicilia Film Commission) e Antonino La Spina (Presidente Nazionale dell'UNPLI - Unione Nazionale Pro Loco d'Italia). Alcuni direttori dei festival di FCS rifletteranno sull’identità isolana e sulla questione dell’insularità, le criticità di un festival, l’eco-sostenibilità, la comunicazione e gli scenari futuri, come Sheila Melosu (SiciliAmbiente Film Festival), Giovanna Taviani (Salina Doc Fest), Rosalba Colla (Animaphix – Nuovi Linguaggi Contemporanei Film Festival), Alessandro Rais (Efebo D’Oro Film Festival), Marco Gallo (SicilyMovie - Festival del Cinema di Agrigento), Lucia Gotti Venturato (Sole Luna Doc Film Festival), Andrea Inzerillo (Sicilia Queer filmfest) e Tiziana Spadaro (Versi di Luce – Festival di Cinema e Poesia). Inoltre, Lorenzo Daniele (Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico), Beppe Manno (Rassegna Itinerante di Cinema d’Autore) e Ninni Panzera (Messina Film Festival – Cinema&Opera) presenteranno la mappa dei festival siciliani. Insomma, saranno presenti 26 tra i festival cinematografici più importanti della Sicilia. Inoltre, sarà presentata la brochure di FCS con l’annuncio del calendario dei film festival cinematografici siciliani, a partire da maggio 2024 a marzo 2025. Prima del panel sui festival siciliani, si svolgeranno alle ore 10.30 i tavoli tecnici “Gestione di un bando regionale relativo alla concessione di contributi ad attività e iniziative di promozione”, con la partecipazione di Nicola Tarantino, Dirigente Responsabile della Sicilia Film Commission e, successivamente, “Incontro con i Sindaci dei festival di FCS”. I tavoli tecnici saranno moderati da Sheila Melosu (SiciliAmbiente Film Festival), Rosalba Colla (Animaphix – Nuovi Linguaggi Contemporanei Film Festival), Antonio Napoli (Milazzo Film Festival), Marco Gallo (SicilyMovie - Festival del Cinema di Agrigento) e Davide Catalano (Corti in Cortile, il Cinema in breve).

A conclusione degli Stati Generali del Cinema, il Consiglio Direttivo di FCS invierà un report sui feedback e riflessioni raccolti in occasione dei panel e tavoli tecnici al Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, all’Assessora Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata e al dirigente responsabile della Sicilia Film Commission Nicola Tarantino. I soci di FCS Animaphix – Nuovi Linguaggi Contemporanei Film Festival | Bagheria (PA) Catania Film Fest | Catania Corti in Cortile | Catania Corto di Sera | Itala (ME) Documentaria – Festival del Cinema Documentario| Noto (Sr) Efebo D’Oro – Film Festival | Palermo Festival del Film per Ragazzi | Giardini Naxos (ME) Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico | Licodia Eubea (CT) Fotogramma D’Oro | Messina Horcynus Festival | Messina Magma - Mostra di cinema breve | Acireale (CT) Messina Film Festival – Cinema&Opera | Messina Milazzo Film Festival | Milazzo (ME) Ortigia Film Festival | Siracusa Rassegna Itinerante di Cinema d’Autore | Itinerante Salina Doc Fest | Salina (ME) SiciliAmbiente Film Festival | San Vito Lo Capo (TP) Sicilia Queer filmfest | Palermo SicilyMovie Festival del Cinema di Agrigento | Agrigento Sole Luna Doc Film Festival| Palermo Sorsi Corti | Palermo State aKorti – Festival del cortometraggio umoristico | Viagrande (CT) Un Mare di Cinema – Eolie in Video | Lipari (ME) Versi di Luce – Festival di Cinema e Poesia | Modica (RG), Gela (CL) Via dei corti - Festival indipendente di cinema breve | Gravina (CT) Vittoria Peace Film Festival | Vittoria (RG)