Fango e detriti dopo le piogge, chiusa la statale a Polizzi

La strada statale 643 “Di Polizzi” è stata chiusa al traffico dal chilometro 18 al chilometro 20, all'altezza di Scillato, per la presenza di fango e detriti in careggiata a causa delle intense precipitazioni. Per raggiungere le località di Scillato e di Polizzi Generosa il traffico è stato deviato lungo l'autostrada A19. "Il personale di Anas - si legge in una nota - è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile".