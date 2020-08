Misilmeri, cadono calcinacci da cavalcavia: chiuso tratto della statale

La statale 121 "Catanese" è provvisoriamente chiusa al traffico, nei pressi di Misilmeri, per la caduta di calcinacci da un cavalcavia al km 250. A renderlo noto è l'Anas sottolineando che "il cavalcavia in questione è di competenza di un altro gestore stradale". Sul posto è in corso un'ispezione da parte dei vigili del fuoco mentre il personale Anas sta gestendo la viabilità deviata provvisoriamente su strade secondarie.

