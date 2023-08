Potrebbe aver perso il controllo della moto oppure, secondo un'altra ipotesi, potrebbe essersi sentito male. Un uomo (di cui non si conoscono le generalità) è morto oggi pomeriggio a causa di un incidente avvenuto a Terrasini sulla strada statale 113, a circa 300 metri dallo svincolo per l'autostrada Palermo-Mazara.

A segnalarlo sono stati alcuni passanti che hanno chiamato il 112 e prestato i primi soccorsi alla vittima. Qualcuno, come poi riferito ai carabinieri, ha raccontato di aver visto l'uomo che si fermava, scendeva dal mezzo e si accasciava sull'asfalto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari a bordo di un'ambulanza ma per l'uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, non c'era più nulla da fare. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per cercare di accertare la dinamica e chiarire se effettivamente l'uomo abbia accusato un malore che lo ha stroncato.