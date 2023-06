A Cefalù arrivano gli "stalli rosa" per le donne in gravidanza o con bimbi piccoli

Agevolare la mobilità in un periodo delicato per la vita della donna, offrendo l’opportunità di parcheggiare senza difficoltà nei luoghi più frequentati della città. In quest’ottica, l’amministrazione comunale di Cefalù ha definito la segnaletica orizzontale e verticale di undici “stalli rosa” riservati alla sosta dei veicoli delle donne dal settimo mese di gravidanza o di genitori con bimbi di età non superiore ai due anni. Il “permesso rosa” viene rilasciato dal comando di polizia municipale alla mamma una volta accertati i requisiti necessari.

Le vie in cui trovare gli stalli rosa