"Insulti e minacce per costringere il vicino ad abbandonare la sua casa": condannati madre e figlio

Insulti urlati ogni giorno, affacciandosi semplicemente dalla veranda - "mafioso", "delinquente", "ladro", "bifolco", "topo di fogna", "cannavazzo", "uomo di merda", "farabutto", "mascalzone", solo per citarne alcuni - ma anche minacce di morte ("ti brucio la casa con tutti dentro") e denunce in prefettura - in realtà basate sul nulla - per presunti abusi edilizi. Così si sarebbero comportati i vicini di un importante funzionario pubblico, costringendolo alla fine a lasciare la villa che aveva acquistato accanto alla loro, in via Lanza di Scalea, e che ha pure patito gravi danni per la sua carriera, visti gli esposti presentati a suo carico dagli imputati. Per il giudice della quinta sezione del tribunale monocratico, Marco Petrigni, al termine di un processo durato ben 6 anni solo in primo grado, fu stalking. Per questo una donna e il figlio, Maria Scrima e Roberto Brambille, sono stati condannati a tre anni.

Il giudice ha inflitto pene più pesanti di quelle richieste dal pubblico ministero (2 anni e 2 mesi a testa) e non ha concesso le attenuanti generiche agli imputati per "il deprecabile contegno processuale", con grida in aula, ulteriori insulti alla vittima ("lo volete capire che questi sono mafiosi?") tale che in un caso era stato necessario anche l'intervento dei carabinieri. I due sono stati pure condannati a risarcire con 5 mila euro il funzionario, che si è costituito parte civile con l'assistenza dell'avvocato Andrea Treppiedi. Maria Scrima è stata poi assolta nel merito dall'accusa di calunnia (già prescritta), formulata dal pm in relazione proprio agli esposti presentati alla prefettura (la donna, secondo il giudice, sarebbe stata veramente convinta che l'immobile sarebbe stato realizzato in modo illegittimo). Assolto infine un altro figlio dell'imputata, Vincenzo Brambille. I tre hanno comunque sempre negato le accuse.

L'inferno per la vittima sarebbe iniziato nel 2011 quando avrebbe deciso di acquistare una villa (da utilizzare d'estate o per le feste di Natale e di Pasqua) in via Lanza di Scalea, accanto all'abitazione degli imputati. Sarebbe stato quotidianamente insultato e madre e figlio avrebbero urlato di tutto contro di lui "a voce altissima", tanto da costringerlo in prima battuta a non invitare più nessuno a casa sua. Il funzionario aveva denunciato a partire dal 2013 i suoi vicini, che erano poi finiti a processo nel 2017.

Gli imputati sarebbero stati convinti che la villa del funzionario sarebbe stata abusiva e, come Scrima aveva denunciato, che la concessione edilizia sarebbe stata ottenuta grazie al ruolo ricoperto dalla vittima, anche con delle tangenti. Non solo: per i suoi vicini, l'uomo sarebbe stato vicino anche ad ambienti criminali e si sarebbe occupato di speculazioni edilizie. Il funzionario, per loro, avrebbe dovuto essere punito e, proprio per questo, secondo la Procura, avrebbero iniziato a perseguitare lui, la moglie e le figlie, rendendogli la vita impossibile.

La serenità della famiglia sarebbe stata totalmente minata. Per cercare di fronteggiare gli "attacchi" dei vicini, l'uomo ad un certo punto aveva realizzato una staccionata di legno a confine tra le due proprietà, ma Maria Scrima - come avrebbe confessato ai poliziotti poi intervenuti - l'avrebbe distrutta, spiegando di aver agito "in preda all'esasperazione per gli abusi edilizi perpetrati dal vicino".

Ingiurie e minacce, secondo il giudice, hanno trovato conferma anche grazie a delle registrazioni compiute dalla vittima con il telefonino, in cui si sentirebbe chiaramente i vicini urlare: "Dobbiamo andare dai vigili urbani... questo cannavazzo qua...", "bifolco torna nella fogna da dove sei venuto", "è un mafioso, c'ha la licenza falsa, vai in tribunale, ladro e delinquente!", "mafiosi qua abbiamo, qui parliamo di mafia". Da qui le condanne.