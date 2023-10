Proprietaria di casa denuncia un inquilino per stalking e minacce: "Era un trucco per cacciarlo", assolto

Aveva denunciato un suo inquilino accusandolo di averla perseguitata, minacciata di morte, insultata e di averle distrutto una finestra oltre ad averle inviato persino la foto di un pene per molestarla. Il giudice della seconda sezione del tribunale monocratico, Davide Pavesi, non ha però creduto a una sola parola della donna ed ha deciso di assolvere l'imputato, S. V., di 51 anni. Come emerge dalla sentenza, infatti, la proprietaria dell'appartamento in cui viveva l'uomo avrebbe avuto "motivi di astio" nei suoi confronti e un unico scopo: cacciarlo fuori dall'abitazione nonostante un contratto di locazione di 6 mesi valido.

Il giudice ha accolto le tesi dell'avvocato Dimitri Di Giorgio, che assiste l'imputato, e rigettato invece la richiesta della Procura, che aveva chiesto una condanna a 2 anni di carcere per stalking e danneggiamento. La presunta vittima, peraltro, è attualmente imputata per violazione di domicilio, danneggiamento e violenza privata perché secondo l'accusa avrebbe messo dei lucchetti alla casa in cui viveva S. V., in pieno centro storico, dopo che una coppia lo avrebbe minacciato di morte perché andasse via.

L'imputato, in seguito a tre distinte denunce della proprietaria dell'immobile, era stato sottoposto al divieto di avvicinamento ed era finito ad giudizio immediato a luglio dell'anno scorso. La donna durante il processo ha raccontato di aver conosciuto S. V. attraverso una coppia che frequentava il suo stesso bar nel centro storico. A suo dire era "mal combinato" e, anche se avrebbe voluto affittare la casa solo per un mese, per via delle pressioni dei suoi conoscenti avrebbe accettato, sentendosi "obbligata", a farlo invece per sei, a partire da gennaio 2022. A pagare la caparra e il primo affitto di 300 euro ciascuno sarebbe stata proprio l'amica. L'affitto pattuito sarebbe stato però di 330 euro al mese e, quando, per il periodo successivo si sarebbe presentata "una donna bionda" e ne avrebbe versati solo 300, la proprietaria ha dichiarato di essersi "chiusa" nei confronti dell'imputato.

E infatti ha poi denunciato, a marzo 2022, che S. V. si sarebbe presentato a casa della donna, vicina alla sua, e avrebbe "incominciato a dare pugni alle persiane". Il giorno dopo alle 5 avrebbe fatto lo stesso e preso a pugni anche il portone, dicendole pure che era "una pu...". Per lo choc e la paura - così ha raccontato la presunta vittima - sarebbe rimasta chiusa in casa per tre giorni. "Ogni volta che passava vicino al mio appartamento - ha dichiarato - gridava degli insulti e delle minacce". Il 14 marzo le avrebbe inviato infine la foto di un pene sul cellulare e poi, accorgendosi che non c'era corrente nella sua abitazione, avrebbe preso a pugni la sua finestra rompendola.

Secondo il giudice, però, la donna "è inattendibile alla luce dei rapporti vantati dalla stessa con il soggetto accusato". Anche perché la proprietaria avrebbe cambiato comportamento nei suoi confronti: inizialmente infatti si sarebbe preoccupata per lui, chiedendogli persino se avesse mangiato. Il 22 aprile, poi, in quell'appartamento era intervenuta la polizia su richiesta dell'imputato, che aveva raccontato di aver subito un danneggiamento alla porta d'ingresso e di averla trovata chiusa con dei lucchetti. Denunciava inoltre di essere stato minacciato di morte da un uomo con un casco che gli avrebbe intimato di lasciare l'appartamento altrimenti avrebbe ucciso lui e anche i suoi cani. S. V. spiegava alla polizia di avere dei sospetti sulla proprietaria di casa che più volte lo avrebbe invitato ad andare via in virtù di una presunta morosità, anche se il contratto di locazione sarebbe stato ancora valido.

Quando gli agenti avevano sentito la donna lei prima avrebbe negato, poi avrebbe detto di aver incaricato un cugino di convincere l'imputato a lasciare l'abitazione e poi avrebbe anche consegnato le chiavi dei lucchetti. Proprio per questo è poi finita a giudizio a settembre scorso per violazione di domicilio, danneggiamento e violenza privata. E per questo il tribunale ha ritenuto che la presunta vittima avesse "motivi di astio" contro il suo inquilino. Il giudice ha ritenuto insussistenti di due reati contestati - stalking e danneggiamento - e ha quindi assolto l'imputato.