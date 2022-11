"Se mi lasci ti rompo le gambe": minacce all'ex marito, donna a processo per stalking

Per oltre due anni avrebbe reso impossibile la vita all’ex compagno aggredendolo, pedinandolo, insultandolo e minacciandolo con frasi del genere: "Se mi lasci ti rompo le gambe" oppure "se non resetti il cervello ti metto gli psicofarmaci nel cibo". Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta del pm Giulia Amedeo e rinviato a giudizio una donna di 53 anni per il reato di atti persecutori nei confronti dell’ex marito.

Secondo quanto ricostruito i due coniugi erano in fase di separazione. Lei però non avrebbe mai accettato la fine del matrimonio e, a causa della sua gelosia morbosa, avrebbe dato il tormento all’uomo che, alla fine, si è rivolto alle forze dell’ordine per denunciare tutto. Come scrive il pm nella richiesta di rinvio a giudizio, la donna lo avrebbe in più occasioni colpito, gli avrebbe dato pizzicotti e l’avrebbe graffiato.

E questa sarebbe solo una parte delle azioni compiute dalla donna che sarebbe arrivata anche a chiamare l’ex con il cellulare di uno zio defunto, ad appostarsi sotto casa e vicino al suo ufficio. Nel tentativo di parlare con lui che camminava per strada gli avrebbe anche bloccato il passaggio con la propria auto e lo avrebbe seguito. Tutti comportamenti che avrebbero generato “un perdurante e grave stato d’ansia", scrive il pm.

Sulla scorta di quanto acquisito al fascicolo - tra la denuncia della parte offesa, le sommarie informazioni fornite da due testimoni e alcune prove - il gip ha disposto il rinvio a giudizio per la donna che adesso dovrà difendersi. All'accusa si aggiungono le aggravanti di aver commesso il fatto nei confronti di una persona nei confronti della quale c'era un legame affettivo e di aver utilizzato strumenti informatici.

Sono infatti numerosi i messaggi che la donna avrebbe mandato all’ex marito nel tentativo di mettersi in contatto con lui: "Ti conviene incontrarmi", "Io ho molta pazienza. Ripeto è per il tuo bene incontrarmi". O ancora: "Non servi a nulla, sei un coso inutile".