Un anno in cella per aver perseguitato e picchiato la fidanzata: scagionato in appello, torna libero

Era finito in carcere a settembre dell'anno scorso perché - spesso sotto l'effetto di crack e di alcol - avrebbe insultato, picchiato (rompendole anche il setto nasale) e minacciato di morte la fidanzata, dicendole "ti vado a buttare in un burrone". Ma l'avrebbe pure perseguitata "per gelosia", convinto che la donna lo tradisse, arrivando a presentarsi a casa sua di notte e ad accusarla di avere relazioni con altri uomini. Dopo quasi un anno trascorso dietro le sbarre e una condanna a 2 anni e 4 mesi inflitta in primo grado con il rito abbreviato, adesso in appello per D. D'I., 34 anni, è arrivata l'assoluzione per l'accusa di stalking e il non doversi procedere per le lesioni aggravate perché la vittima aveva ritirato la querela e la pena è stata ridotta a un anno, 3 mesi e 10 giorni, solo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, che l'imputato - per il quale è stata disposta anche l'immediata scarcerazione - avrebbe commesso al momento del suo arresto in flagranza.

La sentenza è stata emessa dalla terza sezione della Corte d'Appello, presieduta da Antonio Napoli, che ha accolto le tesi dell'avvocato Giuseppe Inguaggiato, che difende l'uomo. Il legale in questi mesi ha chiesto reiteratamente di sostituire la detenzione in carcere con quella ai domiciliari, trovando pure un'abitazione a oltre 100 chilometri da Palermo per evitare in ogni caso che l'imputato potesse importunare la fidanzata, ma le istanze sono state sempre rigettate. Anche se, a pochi giorni dalla denuncia, la donna aveva deciso di ritirare la querela con cui l'aveva inizialmente accusato.

La lite alla Cala, il naso rotto e la denuncia

Tutto nasce il 30 settembre dell'anno scorso, quando una pattuglia della polizia passando dalla Cala vede la coppia litigare e decide di intervenire. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna sarebbe stata a terra, con il naso sanguinante, accanto ad uno scooter su cui si trovava l'imputato. Quando gli agenti avevano deciso di arrestare l'uomo, lui avrebbe iniziato a sferrare calci e pugni, ferendo tre poliziotti (tutti con lesioni giudicate guaribili in 5 giorni). La presunta vittima era stata portata in ospedale (12 giorni la prognosi per lei) e aveva poi denunciato D. D'I. Aveva raccontato che si erano conosciuti due anni prima, ma che pochi giorni dopo lui era finito in carcere ed avevano ripreso a frequentarsi da pochi mesi, appena lui era tornato libero.

"Beve, fuma crack ed è violento"

Secondo la sua prima versione, l'imputato avrebbe fatto uso di droga e avrebbe anche alzato il gomito e spesso sarebbe stato violento con lei, arrivando una volta a cercare di soffocarla e minacciandola apertamente di morte. Quel giorno alla Cala - a suo dire - c'era stata una discussione molto accesa, sempre per motivi di gelosia, e l'imputato l'aveva colpita più volte in faccia con un casco. L'uomo, dal suo canto, aveva negato tutto spiegando che sarebbe stata lei ad "ossessionarlo" perché non avrebbe "accettato la fine della relazione" e che quel giorno l'aveva colpita involontariamente con una gomitata. Aveva negato anche di aver aggredito i poliziotti.

La querela ritirata: "Non mi ha mai fatto del male"

Il 12 ottobre, però, la donna aveva deciso di ritirare la querela, sostenendo che l'imputato "non è pericoloso", che "è normale che possono esserci liti in famiglia", che "non è il caso che resti in carcere perché non mi farebbe del male e sto vivendo come un funerale la sua detenzione, dormo male e vorrei fargli visita". Non solo. Il 24 dicembre aveva deciso di denunciare i poliziotti che l'avevano soccorsa alla Cala "per abuso di potere e per avermi fatto firmare ciò che non ho dichiarato perché ero incosciente". In quel periodo avrebbe anche deciso di farsi un tatuaggio sul braccio con la frase "l'inizio della mia favola con te", riferendosi al fidanzato che prima aveva accusato di essere violento.

"Mi sono inventata tutto per rabbia"

L'imputato era finito a giudizio con l'immediato e la presunta vittima aveva continuato sulla linea della ritrattazione, spiegando al giudice che "uscivamo in modo tranquillo, andavamo al mare, ci divertivamo come una coppia normale, uscivamo in barca...", di non essere mai stata picchiata: "Anzi lui è contrario proprio alla volgarità, proprio non gli piace assolutissimamente", aveva detto, aggiungendo che nel periodo dell'episodio alla Cala (solo "una discussione animata", aveva precisato) i due avrebbero deciso di prendersi "una pausa di riflessione" perché "io ero sotto stress, nervosa... abbiamo avuto qualche discussione banale". Aveva pure affermato che la ferita riscontrata il 30 settembre non era stata provocata dall'imputato, ma "avevo sbattuto io per i fatti miei, vicino alla porta", chiarendo che aveva detto certe cose "perché arrabbiata, ma erano pura invenzione".

L'imputato: "Era lei che mi ossessionava"

L'imputato a sua volta aveva dichiarato che "era lei che mi ossessionava... Le ho detto che dovevamo chiudere questa storia, che non potevamo andare avanti, la nostra storia è finita... ma lasciarla così, mentre piangeva, mi pareva male, non ho mai alzato le mani, l'ho trattata come una cosa preziosa" e sarebbe stata lei a strattonarlo sul motorino quel giorno alla Cala, tanto che erano caduti e "perciò ci rissi è finita, basta, non ti voglio più, è finita... Non mi hanno visto alzare un dito, vedono questo graffietto che ha sul naso...".

La condanna, l'assoluzione e la scarcerazione

Il gup Stefania Gallì, ad aprile scorso, aveva ritenuto che la donna avesse raccontato la verità nel momento in cui era intervenuta la polizia e che la ritrattazione successiva sarebbe stata dettata dalla relazione e dai sentimenti altalenanti rispetto all'imputato. Quella versione per il giudice era l'unica ad avere anche dei riscontri esterni. In appello la Corte è stata di diverso avviso - le motivazioni si conosceranno nei prossimi mesi - e ha assolto parzialmente l'imputato, disponendone la scarcerazione.