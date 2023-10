VIDEO | Orchestra Sinfonica, da Nicola Piovani a Stefano Accorsi: presentata la nuova stagione

Ventisette produzioni per un totale di 54 concerti. Si comincia il 10 novembre con Barry Douglas e i prosegue fino al 1 giugno con Josè Cura e il suo dialogo tra le due Americhe. In cartellone anche Beatrice Venezi. L'attore bolognese sarà impegnato in una rilettura dello spettacolo "Furioso Orlando"