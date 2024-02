Le partite del Palermo e il traffico in zona stadio, la proposta: "Un bus navetta per la stazione Francia"

Un bus navetta che colleghi la stazione di viale Francia allo stadio in occasione delle partite in casa del Palermo per decongestionare il traffico in zona. E' la proposta di Giacomo Cuticchio, consigliere della VI circoscrizione.

"Rinnovo il mio impegno in favore dei residenti di via Alcide De Gasperi e delle vie limitrofe, che da anni vivono con disagio le giornate in cui il Palermo gioca le sue partite casalinghe allo stadio Renzo Barbera. Ho, infatti, presentato una proposta all'amministrazione comunale per risolvere il problema del traffico e del parcheggio selvaggio che affliggono la zona, creando non solo problemi di sicurezza, ma anche di inquinamento acustico e atmosferico".

La proposta prevede la chiusura parziale di via Alcide De Gasperi e l'incentivazione all'utilizzo della metropolitana da parte dei tifosi, in vista anche del completamento dei lavori dell'anello ferroviario. L'idea è quella di lasciare le auto a casa e utilizzare la metropolitana per raggiungere la stazione Francia, da dove un servizio di autobus navetta porterebbe i tifosi allo stadio e li riporterebbe alla stessa fermata a fine gara.

"Si tratta di una soluzione vantaggiosa sia per i residenti, che potrebbero godere di una maggiore tranquillità e vivibilità, sia per i tifosi, che potrebbero raggiungere lo stadio in modo più rapido e comodo, evitando code e multe. Ricordo anche che la mia proposta si inserisce in un'ottica di mobilità sostenibile e di valorizzazione del trasporto pubblico, che sono tra le priorità dell'azione politica dell'amministrazione", conclude Cuticchio.