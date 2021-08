Campionati di atletica per società in bilico, Chinnici: "Stadio delle Palme ancora senza attrezzature"

Per il capogruppo di Italia viva a Sala delle Lapidi si tratta "dell’ennesimo fallimento di questa Amministrazione, che non è in grado né di gestire gli impianti, né di assicurare l'indispensabile programmazione". E attacca l'’assessore allo Sport, Camassa: "Ci aveva assicurato che i problemi erano stati superati: purtroppo non è così ed è un'amara scoperta"

"I campionati nazionali di atletica leggera che dovrebbero tenersi a settembre allo Stadio delle Palme sono a rischio perché il Comune non ha acquistato le attrezzature indispensabili per le gare: uno schiaffo agli sportivi e a tutta la città, ma soprattutto l’ennesimo fallimento di questa Amministrazione”. Lo dice il capogruppo di Italia viva al Consiglio, Dario Chinnici. “Perdere un'occasione come questa sarebbe gravissimo – continua Chinnici – L’Amministrazione non è in grado né di gestire gli impianti, né di assicurare l'indispensabile programmazione. Italia Viva aveva già denunciato il rischio di non poter ospitare i campionati allo Stadio delle Palme, ma l’assessore allo Sport ci aveva assicurato che i problemi erano stati superati: purtroppo non è così ed è un'amara scoperta per tutti i palermitani”.

Già nel mese di giugno la questione era infatti stata sollevata da Totò Gebbia, presidente regionale della Fidal (Federazione italiana di atletica leggera), che avanzava dei dubbi sul regolare svolgimento per la mancanza delle attrezzature. In quell'occasione la risposta era arrivata dall'assessore allo Sport, Petralia Camassa, che aveva definito la gara "un'occasione importante che non possiamo permetterci di fare sfuggire" e aveva garantito che la Giunta aveva dato il via libera allo stanziamento delle risorse per l’acquisto di strutture sportive per l'impianto di viale del Fante.

“La commissione Sport del Consiglio – rincara la dose il presidente Francesco Bertolino (Iv) – ha più volte convocato l’assessore e gli uffici e ha effettuato numerosi sopralluoghi da cui è emerso lo stato di abbandono dello Stadio delle Palme al termine dei lavori di manutenzione. Manca una corretta gestione dell'impianto, le criticità quotidiane non vengono affrontate e le attrezzature sportive non sono mai state acquistate: l'ennesima dimostrazione dell’improvvisazione e dell'incapacità di questa Amministrazione".