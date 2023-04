Vasco Rossi, esposto sulla concessione dello stadio: "Vantaggi solo per il Palermo e non per il Comune"

Una nuova incognita si abbatte sul concerto di Vasco Rossi, previsto in due date (il 22 e il 23 giugno) allo stadio Barbera. I due componenti del gruppo Oso in Consiglio comunale, Ugo Forello e Giulia Argiroffi, hanno infatti presentato un esposto in Procura e in Corte dei conti sulla procedura di concessione dell'impianto di viale del Fante per lo spettacolo del rocker emiliano, nel quale ipotizzano i reati di abuso d'ufficio e danno erariale.

L'organizzatrice dello spettacolo è la Live Nation srl, ma a presentare richiesta per l'utilizzo dello stadio al Comune, che è proprietario dell'impianto, è stato il Palermo Fc. La società di calcio presieduta da Dario Mirri dispone della struttura sportiva in virtù di una convenzione con l'amministrazione comunale. La stessa convenzione consente di realizzare "in tutta la zona coperta dal manto erboso, qualsiasi manifestazione e attività diversa da quella calcistica, previa formale autorizzazione dell'amministrazione comunale".

Da viale del Fante è partita la richiesta a Palazzo delle Aquile per il doppio show di Vasco Rossi, evento per il quale sono stati venduti oltre 70 mila biglietti. Due giorni fa è arrivato l'ok in una nota firmata dall'assessore al Patrimonio Andrea Mineo e dalla capo area delle Risorse immobiliari Carmela Agnello. Nel carteggio che l'amministratore delegato del Palermo Fc Giovanni Gardini ha inviato al Comune si fa anche riferimento al fatto che Live Nation srl pagherà 164 mila euro al club rosanero e che lo stadio sarà sottoposto ad alcuni interventi appositi per facilitare la realizzazione del concerto, opere queste che saranno a spese della società che organizza il concerto.

Il contratto comunque non è ancora concluso, manca tra l'altro ancora il nulla osta della Soprintendenza, essendo lo stadio anche un bene culturale. E i due consiglieri di Oso, nell'esposto hanno diffidato il Palermo Fc a firmare l'accordo con la Live Nation e il Comune a ritirare gli atti finora posti in essere e a non procedere oltre.

Argiroffi e Forello contestano che nel caso del concerto di Vasco Rossi non sarà utilizzato soltanto il manto erboso come prevede la convenzione: "La manifestazione prevista si svolgerà su tutta la superficie dello stadio, compreso, soprattutto, i posti a sedere, la gradinata, la tribuna e le curve ed è, di tutta evidenza, un'iniziativa di interesse cittadino".

Secondo i due consiglieri inoltre "quello che risulta non accettabile è che i termini dell'accordo che Palermo Fc spa stipulerebbe con Live Nation srl determina solo indebito beneficio economico a un privato, la società sportiva, che fa parte del City Football Group, holding tra le più ricche al mondo, e nessun vantaggio per il Comune, né monetario né in termini di interventi sullo stadio, che di interventi ha urgente bisogno, vista anche la recente esclusione come possibile sede degli Europei del 2032, proprio per l'inadeguatezza della struttura".