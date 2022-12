Concerto di Vasco, è disputa sulla concessione: "Lo stadio è del Comune, si faccia chiarezza sugli introiti"

Sul doppio concerto di Vasco Rossi, che si terrà il 22 e il 23 giugno allo stadio, si è aperta una disputa: da un lato c'è il Palermo calcio che, in forza della concessione dell'impianto sportivo di viale del Fante, ha già preso accordi con gli organizzatori dell'evento musicale anche in relazione agli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti; dall'altro c'è una parte del Consiglio secondo cui invece questi soldi li dovrebbe incassare il Comune. In mezzo c'è l'amministrazione Lagalla che, per bocca dell'assessore Andrea Mineo sta facendo degli "approfondimenti sugli aspetti economici" di questa vicenda.

Il nodo riguarda l'interpretazione della convenzione fra il Comune e Palermo calcio. All'articolo 10 viene infatti stabilito che "previa formale autorizzazione del Comune, è consentito alla società effettuare o consentire, in tutta la zona coperta dal manto erboso, qualsiasi manifestazione non calcistica". Subito dopo è stato messo nero su bianco che "l'amministrazione si riserva il diritto di poter fruire dell'impianto per manifestazione d'interesse cittadino nel rispetto del calendario calcistico".

A chi spetta dunque decidere cosa fare (e come) all'interno dello stadio? Il Palermo calcio, che ha sottoscritto una convenzione da 172 mila euro all'anno per la gestione e la manutenzione dell'impianto, fermo restando l'autorizzazione del Comune, ritiene di avere la facoltà di interloquire direttamente con gli organizzatori del concerto, così come avvenuto in altre occasioni: ad esempio l'anno scorso con il Palermo Festival. A Sala delle Lapidi però c'è chi la pensa diversamente. E' il caso dei consiglieri del gruppo Oso, Ugo Forello e Giulia Argiroffi, che hanno predisposto un’interrogazione e una segnalazione alla Corte dei conti, paventando un danno erariale.

"Non si può accettare - dicono - che gli organizzatori dell'evento e la società Palermo calcio, trincerandosi dietro un illegittimo patto di riservatezza, non abbiano comunicato la cifra che verrà versata alla società sportiva perché la gran parte di questi denari dovranno essere corrisposti al titolare del bene, ovvero il Comune di Palermo. La società sportiva non ha, infatti, alcun titolo per realizzare un profitto del genere a danno della collettività".

Per i due consiglieri, la condotta adottata finora potrebbe addirittura portare alla risoluzione della concessione dello stadio. "E' ovvio - proseguono Forello e Argiroffi - che noi non vogliamo questo, ma bisogna fare chiarezza su quanto è avvenuto e anche sulla situazione dei canoni concessori, se sono stati finora regolarmente pagati o meno. Il sindaco Roberto Lagalla e gli assessori competenti ignorano del tutto il contenuto della concessione in uso dello stadio Barbera, approvata il 24 luglio 2020".

Su una cosa sono tutti d'accordo: ovvero sull'importanza che i grandi eventi tornino a Palermo "ma lo stadio - precisano i due consiglieri di Oso - è del Comune, al quale spetta la gestione per manifestazioni non sportive. In una città che attraversa una crisi economico-finanziaria senza precedenti, con strade, marciapiedi e interi quartieri in totale degrado, ottenere un ingente corrispettivo economico per il concerto di Vasco, sarebbe una cosa assolutamente normale".

L'ingente corrispettivo è stato quantificato in 5,6 milioni di euro. Il conto è presto fatto: in totale nei due concerti del 22 e il 23 giugno sono attese in totale 70 mila. Il prezzo medio di un biglietto è 80 euro. In base alla clausola di riservatezza, gli organizzatori ("Musica da Bere" di Carmelo Costa) dovrebbero girare al Palermo non meno di 400-500 mila euro.

La "partita" però è ancora aperta: l'interpretazione autentica della convenzione sarà presto al centro di una riunione ad hoc in Consiglio che verrà convocata dal presidente Giulio Tantillo. In questa vicenda però l'ultima parola spetta all'amministrazione comunale. "Noi - afferma l'assessore Mineo - abbiamo avviato l'iter burocratico, l'autorizzazione all'evento non è stata ancora formalmente concessa ma ricordo che mancano sette mesi al concerto di Vasco. Il Palermo ha riposto via Pec a una nostra precedente comunicazione riconoscendo che spetta a noi dare l'ok alla manifestazione. Per quanto riguarda gli aspetti economici - conclude Mineo - stiamo ragionando su un percorso che porterà benefici a tutti".