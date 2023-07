Stadio, l'obiettivo del Comune: "Via le barriere architettoniche per creare posti facilmente raggiungibili dai disabili"

Rimuovere le barriere architettoniche dello stadio Barbera per creare posti facilmente raggiungibili dai disabili. E' questo l'obiettivo del Comune dopo i disagi, denunciati in occasione del concerto di Vasco Rossi.

Dei primi interventi da effettuare all’impianto sportivo di viale del Fante si è parlato al termine del sopralluogo effettuato ieri dall'assessore allo Sport Sabrina Figuccia assieme ai componenti della quarta commissione (Solidarietà sociali), Salvo Imperiale, Antonino Randazzo, Giovanna Rappa, e al garante dei diritti dei disabili Pasquale Di Maggio.

L'auspicio è che si possa trovare una soluzione ed eseguire un intervento immediato in favore dei disabili, che preveda anche l'eliminazione delle barriere architettoniche prima dell’esordio casalingo del Palermo nel prossimo campionato. "L'obiettivo sarà quello di creare delle postazioni facilmente raggiungibili - ha dichiarato Figuccia - magari al primo piano della tribuna, da dove, chi è costretto ad usare la carrozzina, possa ammirare le gesta dei giocatori del Palermo senza ulteriori disagi".

Per fare questo sarebbe necessario creare una rampa d'accesso alla tribuna, adeguando i posti in modo tale che i disabili e i loro accompagnatori possano ripararsi da pioggia e sole. "Durante il sopralluogo abbiamo cercato di individuare tutti i lavori necessari per adeguare lo stadio al diritto dei tifosi rosanero disabili ad assistere alle partite del Palermo nelle migliori condizioni possibili", ha aggiunto Imperiale.

Nel frattempo si continua a lavorare al progetto di ammodernamento e messa in sicurezza dello stadio Barbera: un investimento da 3 milioni di euro che il club rosanero sta pianificando insieme all'amministrazione comunale.