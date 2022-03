Belmonte Mezzagno, 16 precari del Comune verso la stabilizzazione

Sedici precari del Comune di Belmonte Mezzagno saranno stabilizzati. Ad annunciare la notizia è Gianluca Cannella del Csa-Cisal: "“Finalmente, dopo anni di attesa, da Roma è arrivato il via libera. Adesso si giunga subito alla firma dei contratti a tempo indeterminato, ponendo fine a questo lunghissimo iter”.

Il sindacato sollecita un intervento anche a favore di 20 Asu, in attesa di stabilizzazione. "Abbiamo sollecitato l’Amministrazione comunale a chiedere alla Regione la richiesta di quantificazione del finanziamento. Il Csa-Cisal - conclude Cannella - resta al fianco dei lavoratori e continuerà in questa battaglia di giustizia sociale finché l’ultimo precario non verrà stabilizzato”.