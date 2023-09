Regione, avviata la stabilizzazione degli ex Pip: "I primi 1.168 saranno scelti da una graduatoria"

Avviate dopo "23 anni di precariato" le procedure di stabilizzazzione del bacino degli ex Pip. A comunicarlo è il sindacato a Asud dopo l'incontro di oggi tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e i rappresentati dei lavoratori che adesso diventeranno una nuova forza lavoro, in primi per gli assessorati. "Siamo lieti di annunciare questa notizia. Questo è un passo avanti significativo per chi - dice Giovanni Tarantino, segretario di Asud - hanno affrontato un periodo di incertezza prolungato. Finalmente la politica ha messo una pietra al buco lavorativo che loro stessi avevano creato".

I primi lavoratori stabilizzati andranno nei vari assessorati regionali "dopo un'analisi sul fabbisogno - spiega ancora Tarantino - e aver chiuso le convenzioni con la Sas. I primi 1.168, il 50% del totale, saranno scelti attraverso una graduatoria secondo i criteri stabiliti dal 'decreto Stancanelli'. Però abbiamo chiesto con forza che vi sia un cronoprogramma per stabilizzare tutti gli ex Pip che chiederanno di essere assunti alla Sas". La Servizi ausiliari Sicilia è una società consortile costituita nel 2012. Dieci anni dopo è stata autorizzata ad assumere funzioni, oneri e risorse della Resais spa. La società ha per oggetto le prestazioni di servizi strumentali per la Regione e altri enti o aziende.